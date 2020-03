Mnuchin: Trump chce poslat 1000 USD dospělým, 500 USD dětem. Kdyby to nezabralo, mohlo by po 6 týdnech následovat další kolo ve stejné výši

Americký ministr financí Steven Mnuchin dnes uvedl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce v rámci podpůrných opatření proti negativním dopadům koronaviru rozeslat všem Američanům přímou finanční pomoc v celkovém rozsahu až 500 mld. USD . Dospělí by měli obdržet 1 000 USD , děti pak 500 USD . Čtyřčlenná rodina by tak měla obdržet 3 000 USD Jakmile návrh projde Konresem, měla by se pomoc rozesílat během 3 následujících týdnů. Plánuje se, že platby by proběhly ve dvou velkých tranších.Mnuchin také uvedl, že pokud bude trvat v zemi mimořádný stav i po následujících 6 týdnech od první podpory, je připraveno druhé kolo v obdobné výši.Plán by mohl narazit na určitý odpor v Senátu, kde lídr senátní menšiny Chuck Schumer avizoval, že by lepší bylo distribuovat pomoc Američanům sice v menším míře, ale zato dlouhodoběji.