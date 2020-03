Karanténa je jediné řešení. Další plán nemáme, přiznávají italští lékaři

Itálie se ocitla ve čtvrtém týdnu nejhorší krize od druhé světové války. Nevypadá to ale, že by se cokoli zlepšovalo. A to i přes to, že vláda přijala více než před týdnem velmi striktní opatření.

Přes 60 milionů Italů žije za přísných podmínek. Obchody, které zůstaly otevřeny, zavírají brzy. Policie hlídkuje v ulicích měst a posílá domů každého, kdo nemá ten správný důvod být venku.

Počet nakažených koronavirem ale nadále stoupá, v průměru o 3 500 nových případů každý den. Počet mrtvých ke čtvrtku 19. března dosáhl čísla 2 978.

Největší koncentrace nákazy je v severní Itálii. Nemocnice nemají místa pro pacienty, nakažení jsou i lékaři. Ti nemají dostatek ochranných pomůcek.