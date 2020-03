COVID, burzy a komodity: Vzácné známky vzdorují výkyvům trhu

V uplynulých několika málo měsících jsme byli svědky někdy až lehce tragikomické situace kdy „respirační onemocnění podobné chřipce“ dostalo finanční a akciové trhy napříč všemi kontinenty do poněkud nekomfortní pozice. Během jednoho týdne, v němž si obchodníci uvědomili, jak rychle se koronavirus COVID-19 šíří a jaké riziko pro globální ekonomiku představuje, klesl akciový index Dow Jones o více než 12 % a tím byl zaznamenán největší pětidenní propad na akciovém trhu od finanční krize v roce 2008.

Ulice plné krve

Ano, dá se říct, že se jedná o klasickou „černou labuť“, tedy o neočekávanou a nepředvídatelnou událost, která svou neočekávaností a nepředvídatelností způsobí na trzích nervozitu a mírný zmatek, ale kde lze zpravidla předpokládat, že buď odezní anebo se s ní trhy naučí žít. Avšak do této lehce nervózní tržní atmosféry přišlo v pondělí rozhodnutí Saúdské Arábie výrazně zvýšit těžbu ropy a de facto tak zahájit cenovou ropnou válkou s Ruskem a s těžaři ropy z břidlicových plynů v USA. Reakce již lehce hystericky naladěných trhů znervóznělých koronavirem COVID-19 byla okamžitá – cena ropy na světových trzích se během okamžiku snížila o více než 30 % a vzala s sebou hluboko směrem na jih již tak rozkolísané akciové trhy.

Samozřejmě někteří investoři mohou v této situaci dvojího tlaku i zajásat a věrni Rothschildovu okřídlenému heslu: „Nakupovat se má, když jsou ulice plné krve…“ ucítit šanci k levným nákupům v očekávání brzkého konce epidemie a následnému návratu akciových trhů zpět k růstovým trendům. Problémem však může být skutečnost, kdy by se ukázalo, že dlouhotrvající růst cen akcií byl z nemalé části tažen investory a spekulanty, kteří na nákup cenných papírů využívali cizí zdroje a propad akciového trhu je dostává do situace tzv. Margin calls, kdy pod tlakem klesajícího trhu budou nuceni realizovat výprodeje svých portfolií. Zahájí tak další, druhotný a možná i ještě větší a delší pokles akciových trhů, na který ani pozvolný konec epidemie koronaviru COVID-19 a možné uklidnění situace kolem ropné krize již nebude mít rozhodný vliv. Ukazuje se tak v plné nahotě snadná a bleskově nastupující zranitelnost akciových a finančních trhů z pohledu neočekávaných událostí.

Gold, Guns & Grosery

A kdy jindy než v tuto chvíli, tváří v tvář nastupující epidemii a ropné krizi, je třeba si připomenout staletími prověřené „investiční“ pravidlo přicházející na řadu v dobách silně turbulentních, epidemických, ale i válečných? Ano, samozřejmě mám na mysli nesmrtelné pravidlo tří „G“ – Gold, Guns a Grosery (zlato, zbraně a potraviny). Je pravdou, že přesvědčovat potenciální investory k nákupu potravin je v realitě poloprázdných regálů a plných spíží českých domácností již nošením dříví do lesa. Stejně tak zatím nehodlám nikoho přesvědčovat, že nastal již ten správný čas k nákupu zbraní na ochranu osob a majetků. Nicméně to první „Géčko“ z tohoto okřídleného pravidla je přesně ten bezpečný přístav kam by investoři na útěku z akciového trhu měli bezpečně zaparkovat své volné prostředky v této nepřehledné situaci. Toto G neznamená v dnešní době již jen bezpečnou investici do zlata a dalších cenných kovů, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Naopak je synonymem pro všechny další alternativní investice k finančnímu, akciovému, dluhopisovému a často i komoditnímu trhu. Je tedy určitě již čas začít reálně přemýšlet o alternativních investicích do uměleckých a sběratelských předmětů, které jsou staletími pozitivně prověřeny a ke kterým se jako k bezpečnému předmětu uložení hodnoty v těžkých dobách uchylovali i naši předci.

Osvědčené komodity

Z pohledu poměru rizika, likvidity a samozřejmě i velikosti a v ní uchovávané hodnoty se v této době jeví jako ideální investovat do sběratelsky zajímavých cenných poštovních známek, které si svůj kontinuální růst cen a snadnou celosvětovou likviditu nesou již více než 150 let. Již v době ekonomického chaosu po 1. sv. válce a v době vrcholící Španělské chřipky bylo na aukcích poštovních známek v celé Evropě dosahováno nových cenových rekordů tažených snahou movitých a úspěšných lidí stejně jako šlechty (např. již zmínění Rothschildové) bezpečně uložit svá ohrožená aktiva do prověřené a z pohledu držení nenáročné komodity. Stejně tak v předvečer II. světové války byly velké majetky, především židovských obchodníků a bankéřů transferovány do cenných poštovních známek a často převáženy přes polovinu zeměkoule, kde posloužily jako výrazná finanční podpora do nového začátku. A v neposlední řadě je všeobecně známo, že největší odliv raritních poštovních známek z českých zemí byl zaznamenán v dobách dvou silných emigračních vln v letech 1948 a 1968, kdy prchající Češi s sebou odváželi veškerý svůj movitý majetek často „přetavený“ do skladné, lehce přenositelné komodity s celosvětově zaručenou likviditou - poštovních známek.

Ve světle současných událostí a s důvěrou v historické zkušenosti tak není od věci zamyslet se nad touto pro některé investory možná zatím ne tak obvyklou a známou investiční komoditou a ve spolupráci s filatelistickým odborníkem si vytvořit své první investiční portfolio klasických poštovních známek. Věřím, že budoucnost ukáže, že to byl investiční krok tím nejlepším směrem.

Martin Němeček

člen Prestige Philately Club Prague

odborník na alternativní investice