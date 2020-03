Ackman: Vyhlaste na 30 dnů generální jarní dovolenou pro celou zemi a uzavřete všechny hranice. To problém vyřeší a přinese to uklidnění

Miliardář a uznávaný investor Bill Ackman vyzval prezidenta Trumpa , aby v zájmu řešení koronavirové epidemii vyhlásil všeobecné 30denní "Jarní prázdniny" a de facto uzavřel veškerý "zbytný" provoz v zemi. Spolu s tím by se měly na stejnou dobu zcela uzavřít veškeré hranice Ackman věří, že taková kombinace by složitou situaci skutečně a celkem elegantně vyřešila. Američané by strávili měsíc se svými rodinami, nákaza by se přestala šířit a akciové trhy by se zotavily.