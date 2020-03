Po Itálii je dalším ohniskem COVID-19 nedisciplinovaný Írán. Počet nakažených rychle roste, ohroženo smrtí je až 3,5 miliónu obyvatel

Podle agenturních zpráv je zřejmé, že po Itálii je dalším epicentrem nákazy COVID-19 Írán.Počet nakažených v zemi rychle narůstá, stejně jako počet úmrtí. Za posledních 24 hodin se počet nakažených zvýšil na více jak 17 300 a počet obětí na životech se zvýšil za jediný den o 147 na celkových 1135.Podle vědců z tamní Šarífovy univerzity by v katastrofickém scénáři nedodržování vládních nařízení mohlo nákaze v zemi podlehnout až 3,5 miliónu osob. Pokud budou restriktivní opatření dodržována zcela, mohl by se počet obětí pohybovat kolem 12 000, pokud jen částečně tak směrem ke 110 000.Írán se potýká s velkou nekázní věřících, kteří se snaží dostat do mešit i přes zákazy vlády.