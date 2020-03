Výzva na podporu zvířat a světa

Ať jste vegany, nebo ne, připojte se, prosím, ke společné meditaci a rozjímání na podporu zvířat a světa.





Náš svět je v bezprostředním ohrožení. Všichni vidíme, že se něco děje … na naší zemi nevládne vzájemná láska, se zvířaty zacházíme jako se zbožím, s přírodou zacházíme jako se zbožím. Nevadí nám utrpení zvířat, které musí zakoušet jen proto, že my chceme jíst maso, vejce a mléko.

„Na zemi existuje mnoho tikajících bomb. Nejedná se jen o změnu klimatu“, kterou nám všichni hrozí. „Nebe se zlobí, země se zlobí, příroda se zlobí. Nebe, země i příroda čeká, až se vrátíme k našemu původnímu láskyplnému vztahu k přírodě tak, jak to Bůh zamýšlel. Jen tak můžeme zachránit sebe, naši rodinu a dokonce i celou zemi. Celá tato zloba a obavy o osud země je zaměřena na nás, lidi.“

„Pomozme, prosím, planetě. Zachraňme zvířat. Zachraňme náš svět.“ říká jedna ze současných duchovních vůdců Mistryně Ching Hai z Taiwanu.





Jak můžeme planetě a zvířatům pomoci? Staňme se vegany 😊, ochraňujme zvířata jako své bližní, jako svoji rodinu. Není to jednoduché, ale jde to! Se zvířaty máme žít v lásce, jsou to živé bytosti jako my, chtějí se radovat, žít, vychovávat svá mláďata, běhat, vidět duhu a slunce a déšť … nejen čekat na svou smrt a stát se pokrmem pro nás, lidi, nebo dávat mléko a vejce tak dlouho, dokud jim síly stačí. Prožít celý život zavření v „karanténě“ velkochovu, nebo čekat na svoji smrt na statku. Dokážeme si to vůbec představit? Chtěli bychom go pro svoje děti, bližní? Máme větší právo žít než zvířata? Máme právo brát jim život?





„Pokud věříte ve spravedlnost, i když v tuto chvíli nemůžete být vegany, jen se modlete, meditujte, abyste jimi brzy byli. Modlete se za veganský svět.“ říká Mistryně Ching Hai.





„Připojte se k nám, prosím, k meditaci konané každou neděli“, od 14:00 do 14:30 zimního času a od 15.00 do 15.30 letního času.

„Můžeme se modlit a meditovat společně“, i když každý jinde, „asi půl hodiny. A můžeme takto pokračovat každý víkend; každou neděli. Budeme pokračovat tak dlouho, dokud nebude plně veganský svět. I upřímná meditace po dobu pěti minut, dvaceti minut pomáhá očistit náš svět.“