Britští vědci: Hrozí, že čím úspěšnější budou současná opatření, tím horší bude situace při další vlně nákazy

Britští vědci z londýnské univerzity spolupracující s WHO míní, že přísná restriktivní opatření proti první vlně šíření koronavirové nákazy by mohla přinést ovoce zhruba během 3 týdnů. Podle vědců, ale reálně hrozí, že na podzim dojde k návratu nákazy, jež by mohla být v další vlně mnohem razantnější.Vědci uvedli, že na základě provedených simulací vycházejících ze situace v Británii a USA, nedoporučují proti pandemii postup s izolací pouze starých a nemocných. Tato strategie by mohla vést k příliš velkým ztrátám na životech. Jako ideální se jeví kombinovaný přístup s držením přerušované karantény po dobu zhruba 2/3 doby, než bude k dispozici účinná vakcína či lék. To by mohlo trvat zhruba 18 měsíců, co znamená, že přerušovaná karanténa by měla být uplatňována zhruba rok.Podle vědců se jeví dlouhodobá karanténa znemožňující společenské vazby a pohyb osob jako jediná životaschopná cesta pro zastavení koronavirové nákazy.Restriktivní opatření by měla být dlouhodobějšího charakteru, aby se v maximální možné míře bránilo opakovanému propuknutí nákazy.Podle vědců je s epidemií spojeno velké množství nejistot a otazníků a je proto obtížné vývoj jakkoli odhadovat a predikovat. Otázkou je například, jak budou dlouhodobé restrikce brány v mnoha zemích z pohledu politického a společenského vývoje.Podle vědců data o vývoji nákazy v Číně, Tchaj-wanu a v Jižní Koreji naznačují, že po prodělání nákazy si lidský organismus vybuduje imunitu a je pak velmi nepravděpodobné, že by se ve stejné sezóně znovu nakazil.