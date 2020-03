Letecké společnosti padají do propasti

"Některé státy zakázaly cesty do zahraničí, jiné svým občanům důrazně doporučují, aby nikam necestovali. Výsledkem je obrovský propad v poptávce po nákupu letenek. Letecké společnosti mají ohromné ztráty, některé pravděpodobně zbankrotují," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Letecké společnosti se ještě nevzpamatovaly z uzemnění Boeingů 737 MAX a již čelí další obrovské krizi. Kvůli pandemii koronaviru se výrazně omezila letecká přeprava. To vede ke zničujícímu propadu příjmů leteckých společností. Mnohé z nich se dostávají do neřešitelné situace. Buď dostanou vládní podporu, nebo zbankrotují.



Tři největší světové aliance, které reprezentují 58 leteckých společností, již vyzvaly vlády, aby pomohly celému leteckému odvětví. V případě, že vlády nepomohou, některé letecké společnosti ukončí svou činnost již do konce května. Jiné zbankrotují o několik měsíců později.





Rozsah prohlubující se krize vyjádřil například největší evropský nízkonákladový dopravce Ryanair. Ten uvedl, že během příštích sedmi až deseti dnů uzemní většinu svých letadel. Do budoucna přitom nemůže vyloučit uzemnění celé flotily o velikosti 470 letadel.



Podobná prohlášení vydávají i další letecké společnosti. Například společnost Austrian Airlines pozastaví všechny lety již od 19. března. American Airlines sníží svou mezinárodní kapacitu pro přepravu o tři čtvrtiny. United Airlines uvedly, že v dubnu a květnu sníží svou kapacitu na polovinu.



Špatné výsledky leteckých společností jsou patrné na burzách po celém světě. Například akcie společnosti Ryanair se ještě na začátku února obchodovaly zhruba za 16 eur za kus. Dnes se obchodují za méně než 9 eur za kus. Podobně je na tom i společnost Lufthansa, jejíž hodnota se od února propadla o více než 40 procent.