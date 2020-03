12h - US futures indikují další propad zřejmě opětovně až o 9%

Americké akciové futures indikují pro úvod tamního pondělního obchodování další silně negativní vstup do nového týdne.Běžné futures pro DJIA indikují již od noci propad o limitních 5%. Futures pro S&P 500 Nasdaq indikují obdobné propady.Kvůli limitu investoři nyní sledují SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) sledující širší index. SPY ETF indikují propad indexu až o 9%, což naznačuje, že v úvodu zřejmě dojde k aktivaci "bezpečnostního" pozastavení obchodování.Americký Fed sice snížil sazby o plné 1% na faktickou nulu s podporou QE4 v rozsahu 700 mld. USD , ale trhy se zřejmě zalekly oznámení největších amerických bank, že s platností až do konce prvního pololetí pozastavují zpětné odkupy vlastních akcií . Pro informaci v polovině loňského roku TOP 10 bank mělo schválené na následující rok odkupy v rozsahu cca 125 mld. USD . Blíže viz Velké US banky zastavily zpětné nákupy svých akcií kvůli koronaviru. Jde o desítky.. Americký prezident Trump Fed dokonce pochválil a uvedl, že trh bude jistě z jeho kroku "vzrušený".Podobná negativní reakce byla k vidění už při prvním mimořádném zásahu Fedu do sazeb, ke které došlo mimořádně na začátku týdne. Trhy si akci vyložily jako znamení blížících se opravdu závažných problémů.Podle některých komentářů je zřejmé, že k vyřešení situace kolem koronavitu může fakticky dojít, až když bude k dispozici vakcína či jiná fungující léčba. Samotné pumpování peněz do systému problém nevyřeší.