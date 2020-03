Nouzový stav v ČR snížil kriminalitu. Zloději nemají koho okrádat

Tragická nehoda na Vyškovsku, při které zemřeli dva lidé. Stala se v noci na čtvrtek jen pár hodin před vyhlášením nouzového stavu.

Situace na silnicích se změnila. Vidět je to i na srovnání statistik za pátek 6. března až sobotu 7. března - tedy téměř týden před vyhlášením nouzového stavu, a pátek 13. března až sobotu 14 března - čili první dva dny po vyhlášení. Počet nehod téměř na polovině, méně mrtvých i těžce zraněných.

Říká se, že příležitost dělá zloděje. A příležitostí například ke krádežím v posledních dnech ve vylidněných městech opravdu moc není. Turisté téměř zmizeli, domácích je málo a zloději tak mají chtě nechtě prázdniny.

"Oproti běžnému stavu je minimální pokles minimálně o 50 procent, řekl vedoucí týmu zaměřeného na kapsáře Radek Mudroch.

Páreček recidivistů okradl podle policistů slepého muže. Stalo se to ještě před vyhlášením nouzového stavu.

Jim v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi, uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Kdyby to udělali teď, mohou to mít až za osm let. V době nouze se totiž sazby za vybrané trestné činy výrazně zpřísňují. Policisté už na to dostali speciální předpisy.

"Jedná se například o šíření nakažlivé nemoci, krádež, podvod, zpronevěra, lichva čí šíření poplašné zprávy, informoval mluvčí policejního prezidia David Schön.

To, že ubylo nehod, kriminality a lidé zůstávají doma, může mít ještě jeden pozitivní efekt. Mluví se o tom, že by s koncem roku mohl přijít babyboom.