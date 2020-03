Pražská burza v týdnu propadla. Odrazí se od výrazných technických úrovní?

pražská burza měřeno indexem PX v týdnu odepsala 14,3 %

i přes držící se ceny elektřiny, akcie ČEZ atakují „minima“ z roku 2016

za „nejzasaženější koronavirem“ lze označit akcie VIG - koupit šly ve Vídni nejlevněji od října 2008

objem akciových obchodů se vyhoupl na 5,4 mld. Kč, druhý týden v řadě pod nadvládou ČEZ

v pátek může likvidita dále eskalovat – dojde na pravidelné čtvrtletní aktualizaci báze indexů

Na index zatlačily všechny emise, většina navíc s dvouciferným poklesem. Dokonce přes 20 % odepsaly „vítězné“ akcie VIG. Obavy z pojistných dopadů na hospodaření v pátek v domovské Vídni zatlačily titul na vůbec nejnižší hodnoty (až na 15,56 EUR) od října 2008. A nechybělo navíc mnoho, aby tyto zároveň technické výrazné hranice titul neudržel a obchodoval se tak vůbec nejníže od ledna 2004! Investoři s napětím budou očekávat čtvrteční report hospodářských výsledků, resp. především výhled na letošní hospodaření. Vzhledem k principu zajišťování byznysu pojišťoven se zdá být současný kurzový propad přehnaný.

Obdobně u akcií ČEZ, které se ocitly jen zhruba 10 Kč od minim z roku 2016. Tehdy přitom byly pod tlakem v návaznosti na ceny elektřiny, které se předtím dostaly až pod 25 EUR/MWh. Přestože ceny ropy v týdnu propadly na mnohaletá minima, ceny elektřiny sebou tentokrát prakticky zatím nestáhly. Například domácí kontrakt pro příští rok zakončil týden na 44,28 EUR/MWh. Energetická firma bude v týdnu „druhou“, která přijde s reportem výsledků. A to v úterý ráno. Pokud by pesimismus u investorů pokračoval a titul tedy neudržel zmiňované technické hranice, znamenalo by to pak již nejnižší ceny akcií ČEZ od ledna 2005!





Na 4 letá minima se dostaly také akcie STOCK. Oproti Londýnu navíc kurzově v Praze akciím likérky vlastně nepřálo oslabování libry, nicméně prémie, se kterou se titul na pražské burze obchoduje, se dále rozšířila a dává možnosti na arbitráž.

Druhý londýnský titul Avast zejména v pátek předváděl infarktové obchodování. V návaznosti na domovský trh se v Praze dostal nejníže od léta na 96,50 Kč, aby se obchodoval následně o téměř 10 % výše, avšak zakončil nakonec jen na 100 Kč. Zkrátka od lednových historických maxim softwarový titul již ztrácel více než 40 %.

Svou výraznou vahou však na index tlačily banky. A to ještě investoři nevěděli, že vláda o víkendu rozhodne o vlastně zastavení velké části podnikání, které povede, když ne přímo k pádům podnikatelů, tak k jejich výrazným ekonomickým problémům a tedy k dopadům do splácení úvěrů. Otázkou nyní bude, zda právě již předchozí kurzový pád akcií bank nebyl výrazně přehnaný situaci, která teprve nastane. Sledovat se především nyní bude, zda „zastavení života“ bude trvat „jen“ 10 dní. Podobně jako akcie VIG každopádně akcie ERSTE letos již ztratily třetinu hodnoty. Od svých „maxim“ z března 2018 se obchodovaly již o polovinu levněji. Akcie KB jsou pak již nejlevnější za více než 8 let a akcie MONETA se kurzově prakticky navrátily do doby jejich vstupu na trh po IPO v květnu 2016.

Za zmínku stojí poměrně překvapivý pokles jinak měsíce stabilních akcií CETV. Jakoby kurzové zatraktivnění jiných titulů na Wall Street zapůsobilo u investorů na přeskupování portfolií a možné „jisté“ zhodnocení k ceně převzetí se začalo stávat nezajímavým. Nicméně v týdnu propad titulu až na 3,64 USD začalo nabízet již potenciál 20 % zhodnocení. Někteří investoři totiž zmiňují obavy, zda k transakci dojde, vzhledem k potenciálu možných problémů skupiny PPF v Číně v návaznosti na tamní ekonomický vývoj. Odstoupení od transakce převzetí by nicméně znamenalo pro CETV přítok smluvní pokuty 50 mil. USD. Spíše však lze v letních měsících očekávat dokončení transakce a tedy odchod titulu z trhů. Jak jsme informovali, těšit se na něj může vzhledem k dalším přídělům akcií také management mediální společnosti.





Závěrem možno dodat, že hladinu indexu PX u 800 bodů lze považovat za výraznou technickou úroveň. Naposledy se zde domácí trh nacházel v červnu 2016, kdy index nejníže uzavřel na 790 bodech. Níže se pak pražská burza nacházela až v době krize, resp. v dubnu 2009. Tak jako tak, dlouhodobým investorům se nyní opět otevřely dveře pro zajímavé investice.