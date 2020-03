Tyto rady by si začínající investoři měli vzít k srdci

V ideálním světě by lidé měli začít investovat a spořit si na důchod ve chvíli, kdy opustí školu a vstoupí na pracovní trh. Měli by ale být pokorní, volit jednoduchou strategii a poučit se z chyb starších investorů. Do ideálního světa máme ale bohužel daleko.

Většina mladých se musí spálit na forexu, aby pochopila, že zbohatnutí v horizontu dnů je v 99 % případů dílem náhody. Věří, že jsou neomylní, a opakují zbytečné chyby svých předchůdců. A když nezačínají na forexu, pouštějí se bez větších zkušeností do intradenního obchodování s tituly, o jejichž pozadí nevědí prakticky nic.

Ben Carlson ze společnosti Ritholtz Wealth Management mladým, kteří chtějí vstoupit na finanční trhy, radí: "Buďte zpočátku opatrní a věnujte čas vzdělávání. Přečtěte si například knihy What I Learned Losing a Million Dollars od Jima Paula a Brendana Moynihana a If You Can: How Millennials Can Get Rich Slowly od Williama Bernsteina."

Současně začínajícím investorům doporučuje soustředit se zprvu na nástroje kolektivního investování, které jim prozradí hodně o tom, na čem na trzích záleží a jak jednotlivá aktiva (ne)reagují na různé události nebo zprávy.

"Teprve tehdy, když se na trhu začnete skutečně orientovat, začněte uvažovat nad dráhou individuálního investora. V každém případě se však nevyplatí se začátkem investování otálet," dodává.

