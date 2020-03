Vláda rozhodla o uzavření obchodů s výjimkou potravin, lékáren a části dalších.Česko má 150 nakažených koronavirem.

Hlavní události



- Od sobotních 06:00 hodin platí uzavření všech obchodů s výjimkou potravin, drogérií, lékáren, čerpacích stanic a některých dalších.



- Od 06:00 platí rovněž zákaz maloobchodního prodeje na tržnicích a tržištích a uzavření bazénů a turistických informačních center.



- Od půlnoci jsou zakázány návštěvy obviněných, odsouzených i chovanců.



- Od soboty mohou hranice s Německem a Rakouskem překračovat pouze lidé, kteří mají výjimku z pracovních důvodů.Přes hranice mohou cestovat pouze osobními auty.



- V Česku eviduje 150 pacientů nakažených koronavirem.



- Ve světě nemoci podlehlo přes pět tisíc lidí.

Počet nakažených se v Česku zvýšil na 150, sdělil premiér Andrej Babiš Radiožurnálu. Téměř polovinu z celkového počtu potvrzených případů eviduje Praha.

Od sobotní šesté hodiny ranní v Česku se po dobu deseti dní se uzavřela většina obchodů s výjimkou prodejen potravin, drogistického zboží, léků, pohonných hmot nebo spotřební elektroniky. Otevřeno mohou mít také optiky, zverimexy, prodejny krmiva pro zvířata, trafiky a prodejci paliv.

O mimořádném rozhodnutí informovala vláda v nočních hodinách. "Důvod byl ten, aby nedošlo ke koncentraci lidí hlavně v obchodních centrech, které otevírají v 8:30 hodin. Budeme to provozovatelům komunikovat prostřednictvím sítě hasičských sborů," sdělil premiér Andrej Babiš Radiožurnálu.

Své rozhodnutí vláda vysvětlí na tiskové konferenci, která je naplánována na 08:00 hodin.

Rovněž musí být zavřeny všechny provozovny stravovacích služeb. Týká se to všech restaurací, barů i rychlého občerstvení s výjimkou provozoven, které mají výdejní okénko nebo prodávají jídlo s sebou, aniž by zákazník vstoupil do provozovny. Takové podniky si mohou určit prodejní dobu bez omezení.

Zákaz se nevztahuje na provozovny, které neslouží veřejnosti, například závodní jídelny či kuchyně v domovech důchodců.

Zavřeno musí i provozovny rychlého občerstvení v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5 000 metrů čtverečních. Mimo provoz zůstanou rovněž herny a kasina. Zákaz má platit do 24. března do 6:00 hodin.

Ve světě je nakažených koronavirem téměř 150 tisíc lidí, přičemž nemoci podlehlo necelých pět a půl tisíce pacientů. Značný nárůst potvrzených případů ohlásily Jižní Korea a Spojené státy. Koronavirus se rozšřil i do malých ostrovních států v Karibiku.

Premiér Andrej Babiš v pátek vyrazil do velkoskladů, aby uklidnil veřejnost. Obchody s potravinami se zavírat nebudou.