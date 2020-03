Nejhorší týden od světové ekonomické krize (13.3.2020)

"Vzhledem k restriktivním opatřením proti šíření koronaviru se celá řada společností dostane do platební neschopnosti. Je vysoce pravděpodobné, že trh s korporátními dluhopisy prožije kolaps. Firmy, které přichází o zakázky, již nebudou schopny splácet dluhy," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Aktuální dění na trzích připomíná zlý sen. Panické výprodeje vedly k poklesu většiny tříd aktiv. V Itálii a ve Španělsku již burzy omezily obchodování. Nově není možné provádět krátký prodej (short-selling), kterým se spekuluje na pokles hodnoty aktiv.



Investoři se obávají, že reakce centrálních institucí jsou nedostatečné a nezastaví propady na trzích. Obrovská nervozita je patrná z indexu VIX, kterému se přezdívá index strachu. Ten se vyšplhal na čtvrtou nejvyšší úroveň za celou svou historii.





Na amerických akciích jsme dosáhli medvědího trhu. To je stav, kdy ceny akcií poklesnou o více než 20 procent. Znepokojivá je skutečnost, že pádu do medvědího trhu jsme dosáhli nejrychleji v celé historii burzovního obchodování ve Spojených státech.



Světový akciový index MSCI, který sleduje vývoj ve 49 zemích, dosáhl tříletého minima. V průběhu tohoto týdne poklesl o 16 procent, což bylo nejvíce od října 2008, kdy došlo k pádu Lehman Brothers a propukla světová hospodářská krize.



Pozitivní zprávou je, že některé centrální banky již oznámily poskytnutí finančních injekcí na podporu svých ekonomik. Situaci na trzích by dále mohlo prospět, kdyby se američtí demokraté a republikáni dohodli na stimulačním balíčku. Podobně by měli uvažovat i evropští představitelé.