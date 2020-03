Rekordní býk visí na háku. Co teď?

Rekordně dlouhý býčí trh na Wall Street je prakticky historií. Hlavní americké akciové indexy včera vstoupily do medvědího trendu, nebo jsou na dostřel. Růžově to pro americké akcie nevidí banka Goldman Sachs, která jednomu z hlavních akciových indexů v USA předpovídá pád i na další měsíce. Dnes po otevření Wall Street museli kvůli výrazným propadům obchodování krátce pozastavit.

Do medvědího trhu včera vstoupil index Dow Jones Industrial Average, který má pod sebou tři desítky prestižních amerických akcií. Na svoje maxima z 12. února ztratil už přes 20 %, což naplňuje obecnou definici tržního medvěda. Tu v dnešním úvodu naplnil také širší americký index S&P 500. Na svoje maxima z 19. února ztratil už včera kvůli ostrému výprodeji přes 19 %, a dnes po pozastavení obchodování odepisuje dalších zhruba 7 %. Jeho technologický kolega Nasdaq je na tom podobně.

„Přes veškerou snahu politiků a centrálních bankéřů je však aktuálně situace v rukou přírody a nade vše bude záležet, jak moc se virus bude šířit v dalších dnech, neboť zdraví lidí nelze vykoupit penězi. Osobně věřím, že vysoká volatilita na trzích bude pokračovat,“ napsal ve včerejším komentáři po zavření amerických burz makléř Patria Finance František Kronus.

Otázkou nyní je, jak dlouho potrvá, než na trzích nastane zotavení. Další prudké propady na Wall Street se mohou odvíjet od toho, zda zdravotnická krize dotlačí americkou ekonomiku do recese – první za poslední desetiletí, napsala před dnešním otevřením Wall Street agentura Reuters.

Definice medvědího trhu určená 20% propadem je podle některých názorů poměrně arbitrární a je užitečnější při zkoumání historii než pro prognózy uprostřed dramatických pohybů. Automaticky to tak neznamená, že trhy na tom budou ještě hůře. K určení sentimentu (jde o skutečný obrat, nebo krátké přerušení býčího trendu?) jsou totiž důležité i jiné faktory: rychlost propadu, důvody a kolik utrpěly průměrné akcie.

Intenzivnější medvědí trhy byly obvykle doprovázené recesí, porodýká Reuters. Nejnovější 15denní výprodej na indexu S&P 500 byl nejrychlejší od roku 2009. Stejný index zažil jenom letos 11 dní, kdy sklouzl dolů o víc než 1 %. Loni to bylo 15 takových dní, ale za celý rok!

Medvědí trhy, které doprovázely americkou recesi, znamenaly pro S&P 500 pád o průměrných 37 %, než si tento index našel dno. Medvědí trhy, ke kterým „doplněk“ v podobě recese chyběl, padaly v průměru o 24 %, ukazují data LPL Financial.

Od 19. února, kdy se S&P 500 vyšplhal na maximum, dosáhl mediánový propad jeho komponent skoro 21 %. Týká se to i tak těžkých vah jako Alphabet nebo United Health Services.

„Pokud se počet případů koronaviru v Číně skutečně ustálil, pokud uvidíme něco podobného, mohl by to být poměrně krátkodobý medvědí trh,“ domnívá se Peter Tuz, prezident Chase Investment Counsel. „Pokud to neuvidíme, mohlo by to trvat mnoho měsíců.“

S relativně smělým tvrzením přišla včera banka Goldman Sachs. Ta následkem šíření koronaviru a jeho dopadu na firemní ziskovost předpokládá propad indexu S&P 500 o 28 % z únorových rekordů. Podle hlavního analytika této banky pro americké akciové trhy Davida Kostina klesnou zisky v každém z příštích dvou kvartálů o minimálně 12 %. Svou daň si totiž vyberou propadající se ceny ropy a dopady pandemie, za kterou nákazu koronavirem čerstvě vyhlásila WHO, na podnikání.

Pokud jde o index S&P 500, ten podle Kostina sklouzne do poloviny roku 2020 na hodnotu 2450 bodů, což znamená o 15 % oproti úternímu závěru a o 28 % z únorových maxim.

Podle analytika Ryana Detricka z LPL Financial je zřejmé, že nadcházející data budou připomínat skok z útesu. „Nemyslíme si ale, že se blíží konec světa a že koronavirus bude mít trvalý účinek na ekonomiku,“ citoval jej Reuters.

Obdobně Kostin sice srazil svoji prognózu pro S&P 500 na konec roku o 200 bodů na 3200 bodů, pořád by to ale znamenalo 11% přírůstek oproti úternímu závěru. "Později během roku se pravděpodobně narodí nový býčí trh," napsal také podle Bloombergu.

Zdroje: Reuters, Bloomberg, Patria.cz