Bude Putin prezidentem až do roku 2036? V Rusku přišli na skvělý fígl

Změní se kvůli Putinovi ruská ústava, která by mu zajistila šanci zůstat v čele země na další dvě volební období?

Vladimir Putin byl poprvé prezidentem zvolen v roce 2000, tehdy na čtyři roky. Post obhájil i v roce 2004, pak ho na jedno funkční období vystřídal v roce 2008 Dmitrij Medveděv. V roce 2012 se do čela státu dostal znovu, tentokrát již na šest let poté, co se funkční období prodloužilo.

Stejná osoba může post prezidenta zastávat maximálně dvě funkční období po sobě, to druhé Putin načnul v březnu 2018, v čele státu by tak měl být do roku 2024. Rád by ale zemi vládl ještě déle.

Jeden z nejmocnějších mužů planety dokáže mnohé, je možné, že si vymůže i tak zásadní změnu, která by mu umožnila u moci vydržet. Musela by se kvůli tomu v tomto směru ale přepsat ústava, k tak zásadní změně by Putin potřeboval souhlas ústavního soudu.