Koruna následuje pokles domácích tržních sazeb (Ranní zpráva z finančního trhu)

Tuzemská inflace pokračuje v růstu a podle našich odhadů by se mohla dostat v březnu až ke čtyřem procentům. Zabránit by ji v tom mohl aktuální pokles cen ropy. Pro centrální banku to však stále bude obtížná situace. Obdobný trend uvidíme dnes i v Maďarsku, kde se inflace nachází již třetí měsíc v řadě nad čtyřmi procenty. Struktura růstu HDP v eurozóně ukáže silnou domácí poptávku ale i pokles investic.

Domácí inflace směřuje ke čtyřem procentům

Dnes by rostoucí spekulace na snižování úrokových sazeb ČNB mohlo zmírnit zveřejnění únorové spotřebitelské inflace. Ta podle našich odhadů dále zrychlila své meziroční tempo až na 3,8 % zejména kvůli vyšším daním a cenám elektřiny. Hlavním hybatelem domácího finančního trhu je však vnější prostředí, které prozatím hledá své dno. Více v našich Měsíčních předpovědích na http://bit.ly/39fygzL. V regionu uvidíme zveřejnění inflace v Maďarsku. Trh předpokládá její zpomalení v meziročním i meziměsíčním tempu. I tak ale zůstane třetí měsíc v řadě nad čtyřmi procenty. Podle nás to však nebude důvodem pro změnu v sazbách centrální banky za dva týdny.

K obědu bude zveřejněn finální odhad růstu ekonomiky eurozóny v závěru minulého roku. Ten podle nás zůstane beze změny na 0,1 % q/q a 0,9 % y/y. Mírný pokles vykázala Francie, Itálie i Německo, zatímco Španělsko podle našich odhadů mírně vzrostlo. Novou informací bude struktura růstu. Předpokládáme, že pozitivně přispěla k výsledku domácí spotřeba domácností i vlády, zatímco investice přispěly negativně.

Tržní úrokové sazby hledají své dno

Včerejší obchodování postihl víkendový propad ropy po fiasku v jednáních skupiny OPEC. V průběhu dne se k tomu přidalo otevření amerických akciových trhů, které po prudkém propadu musely na čtvrt hodiny zastavit obchodování. Ranní statistiky z domácího trhu práce a zahraničního obchodu v tomto kontextu příliš slávy nezískaly. Podíl nezaměstnaných v lednu klesl na 3,0 %, čemuž nahrává teplejší zima a rychlejší začátek sezonních prací. Celý komentář k trhu práce na http://bit.ly/39CwmcQ. Bilance zahraničního obchodu skončila v lednu o něco vyšším přebytkem, než jsme předpokládali (15,1 mld. CZK). Více jsme se tomuto tématu věnovali zde http://bit.ly/2PZ52xM.

Domácí trh včera pokračoval v trendu posledních dní. Korunové sazby následovaly propad svých amerických a evropských protějšků, s čímž se koruna vypořádala oslabením o necelé čtyři desetiny. Na krátko se dostala nad hranici 25,60 za euro, ale v průběhu dne část svých ztrát korigovala. Tržní úrokový diferenciál však v závěru dne klesl až na nejnižší úrovně od poloviny roku 2018, což podle našeho názoru povede k dalšímu oslabení koruny v nejbližších dnech. Obdobný vývoj dnes zaznamenaly i ostatní měny v regionu, které si připsaly řádově obdobné ztráty.