Česko se snaží získat kontrolu nad šířením nemoci způsobené koronavirem. Vláda stanoví nová opatření

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly není situace v Česku pod kontrolou. Počet nakažených koronavirem vzrostl na 40. Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes na 8 hodin ráno svolávají tiskovou konferenci. Situaci sledujeme ON-LINE.

Novým typem koronaviru se k dnešnímu dni nakazilo 113 000 lidí z celého světa a více než 4 000 jich na nákazu zemřelo. V Česku bylo podle posledních údajů kvůli podezření na Covid-19 otestováno 1193 lidí, nemoc se potvrdila u 40 z nich.

Nejnovějšími pacienty s Covid-19 jsou muž ročník 1966 z Ústeckého kraje, který se nedávno vrátil z lyžování v italském Sextenu, a žena ročník 1959 ze Středočeského kraje. Nakazila se při kontaktu s kolegyní z práce, která onemocněla koronavirem po návratu z italské Val Gardeny.

Jedním z nakažených je také pražský taxikář, který je podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zlomem pro koronavirovou situaci v Česku.

"On je potenciálním rizikem pro řadu dalších klientů, které vozil, je to pro nás signál, abychom jak z hlediska lokální situace, tak celoevropské, uvažovali velice vážně o tom, že zrušíme akce nad nějakou hodnotu," prohlásil v rozhovoru pro Radiožurnál Prymula. Hygienici se snaží aktuálně zjistit, s kým taxikář přišel do styku.

Od dnešního dne platí zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních s ubytovací službou napříč Českem. Výjimku tvoří pouze dětská oddělení, porodnice a hospicová zařízení.

Česká vláda od počátku vypuknutí epidemie varuje před cestováním do rizikových oblastí a vybízí, aby občané v rámci zachování vlastního bezpečí a zdraví zvážili vycestování z Česka obecně. Zatímco riziko nákazy v Číně, odkud se koronavirus rozšířil, pozvolna klesá, v jiných, méně vzdálených zemích, nebezpečí naopak roste.

Cestující by se měli raději vyvarovat návštěvy Jižní Koreje, kde je aktuálně téměř 7500 nakažených a pravděpodobnost nákazy novým typem koronaviru je zde velmi vysoká. Z evropských zemí je nejrizikovější oblastí Itálie, kde je aktuálně již téměř deset tisíc nakažených.