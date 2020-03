Trhy po celém světě mají depresivní náladu

"Po otevření burzy se italské akcie během první hodiny propadly v průměru o více než 10 procent. Ukazuje se, že na trhy má vyhlášení karantény krátkodobě ničivější dopady než šíření koronaviru," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Po neúspěšných jednáních kartelu OPEC s bývalým spojencem Ruskem začala cenová válka na ropném trhu. Zatímco na začátku roku se cena ropy Brent pohybovala kolem 70 dolarů za barel, začátkem března kolem 50 dolarů za barel, dnes spadla pod hranici 35 dolarů za barel.



Výrazný propad ceny ropy bude mít fatální důsledky pro státy, které jsou na prodeji ropy závislé. Zničující důsledky lze očekávat i u ropných společností. Například akcie BP dnes ztrácí zhruba pětinu své hodnoty. Nákladnější způsoby těžby ropy již nejsou rentabilní. To v konečném důsledku může být likvidační pro část subjektů působících na ropném trhu.





Pád ceny ropy a další šíření koronaviru mají fatální důsledky na akciové trhy po celém světě. Japonský index Nikkei 225 dnes odepsal více než 5 procent. Významné ztráty zaznamenaly i další asijské burzy. Obří propad přes 9 procent hlásí thajský index SET 50. Více než 7 procent odepsaly všechny australské indexy.



Obří výprodeje se z Asie přesunuly do Evropy. Největší burzovní propady zatím hlásí Itálie. Tamní index FTSE MIB během rána odepsal více než 10 procent. Propady zaznamenaly všechny významné burzy v Evropě. Panevropský index STOXX 600 aktuálně odepisuje přibližně 5 procent.



Ušetřena nezůstala ani pražská burza. Index PX aktuálně ztrácí přes 3 procenta. Akcie ČEZu se krátce obchodovaly za 420 korun za kus, což bylo nejméně od závěru roku 2017. Erste Group, pod kterou spadá Česká spořitelna, se krátce obchodovala za 610 korun za akcii. To bylo nejméně od poloviny roku 2016. Výrazné poklesy zaznamenala drtivá většina titulů. Výjimku prozatím tvoří akcie O2 Czech Republic, které přidávají více než procento.