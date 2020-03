Sloupek Kateřiny Lhotské: Korunavirus útočí...

Po několik posledních měsíců mírně ochladnul zájem o globální změna klimatu způsobenou podle jedné z teorií člověkem. Tedy organismem, který se vymkl přírodě z kontroly a myslí si, že jí může poroučet. Z čehož ho trochu vyvedl organismus stojící přesně na opačném konci vývojového řetězce – virus zvaný koronavirus.

Poprvé vystrčil růžky (obrazně řečeno – ve skutečnosti žádné rohy nemá) v Číně, a pak to vzal letem světem, až dorazil i do naší české kotliny. Což není nic neočekávaného, respektive opak by byl překvapením. Ovšem teprve až u nás zmutoval do podoby, která je mnohem nakažlivější, než byla ta původní – do formy „korunaviru“. Unikátní na této mutaci je to, že proběhla ještě předtím, než k nám dorazil originál. Od něj se pak liší především tím, že se šíří převážně médii a částečně i ústním podáním z člověka na člověka. Zkrátka zprávami.

Poprvé nás zasáhnul už v době, kdy o jeho původci koronaviru začaly přicházet prvotní informace. Tedy, že se objevil v Číně, že se rychle šíří a že onemocnění, které způsobuje, může skončit i smrtí. Spolu s tím sledovali našinci televizní záběry lidí nosících na ústech roušky případně respirátory. A dozvídali se, že to první chrání okolí, to druhé nositele. Tím došlo k aktivaci „korunaviru“ projevujícím se tím, že z lékáren a prodejen zdravotnických potřeb během několika málo dnů zmizely jak respirátory, tak i roušky. A protože platí zákon nabídky a poptávky, není divu, že šly ceny tohoto artiklu nahoru. „Korunavirus“ tak slavil první úspěch ve zvýšené úmrtnosti korun v peněženkách těch, kteří byli pod vlivem paniky ochotni vyšší cenu zaplatit. Pak nastal na nějakou dobu relativní klid a čekalo se, co se bude dít dál.

Stalo se to, co se stát muselo. Koronavir opustil nejen Čínu, ale i asijský kontinent a rozletěl se do světa. Dorazil i do Evropy, přičemž jeho ohniskem se z důvodů, které zatím nebyly úplně objasněny, stalo několik městeček a vesnic v severní Itálii. Odtud se pak šířil i po celých regionech. A začaly se množit informace o tom, jak lidé uvízli ve svých dovolenkových destinacích a že i když člověk třeba přímo neonemocní, tak ho stejně mohou čekat omezení ve formě karantény. Tyto zprávy podnítily druhou infekční vlnu „korunaviru“ projevující se další vlnou paniky, tentokrát zaměřenou na trvanlivé potraviny. Z regálů tak mizela mouka, rýže, těstoviny, balená voda a konzervy. Obchodníci si mnuli ruce, protože takhle by jim nedokázala vyčistit sklady ani slevová akce „všechno zdarma“. A protože i v tomto případě platí zákon nabídky a poptávky a jeho vliv na ceny, měli o důvod ke spokojenosti víc. Úmrtnost korun v kapsách panikářů se tak opět o něco zvýšila.

Před týdnem se objevily první případy koronaviru u nás a já si kladu otázku, jaká panika vypukne nyní. V obchodech zbyl ještě toaletní papír a sunar, takže jisté možnosti tu jsou. Ale možná, že se nyní „korunavirus“ neprojeví v další vlně nákupní horečky (to je právě ta mutace – koronavirus se totiž projevuje horečkou tělesnou), ale nějak jinak. Když jsem byla kupříkladu na obědě, tak mne překvapilo, že jindy plná restaurace téměř zela prázdnotou. Že by se lidé zavřeli doma a bojí se vycházet? Možná ano. Zásob rýže, mouky a balené vody mají ostatně dostatek. Jen ten toaletní papír, aby jim nakonec nechyběl.

A tak mne napadá, co by se asi odehrávalo, kdyby si nedej Bože vybral u nás koronavirus nějakou oběť. Ale dost takových úvah. Jednak se člověk nemá rouhat, a jednak z lidské blbosti si utahovat lze, ale když umírají lidé…

