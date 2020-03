Prázdné sjezdovky v Itálii a dobré podmínky pro lyžaře na českých horách. Střediska jsou plná.

Zatímco italská horská střediska se vylidňují, na českých horách je na začátku března plno. Vyprodáno hlásí hoteliéři i majitelé penzionů. A provozovatelům skiareálů to alespoň částečně minimalizuje ztráty z letošní zimní sezony.

Před letošní sezonou investovali provozovatelé zimních středisek do nové techniky a zabezpečení půl miliardy korun. Obrovská investice se ale zatím příliš nevyplácí. Obzvlášť níže položené sjezdovky byly letos častěji beze sněhu než v provozu.

A tak sněžení z posledních dvou týdnů alespoň v Krkonoších nebo Jeseníkách zachraňovalo, co se dalo. I na poslední turnus jarních prázdnin jsou podmínky pořád dobré. Přes noc stále mrzne, a nejlépe se tak lyžuje ráno.

Na horách to vypadá, jako by zimní sezona teprve začínala, parkoviště jsou plná a podle hoteliérů je většina ubytovacích kapacit vyprodaná. "Máme absolutně plno, je to i dobrým počasím, do půlky března máme plno," řekl hoteliér v Janských Lázních Marek Šustr.