Letní čas začíná tento víkend, v noci na neděli 29. března 2020 posuneme hodiny o 60 minut kupředu

Poslední březnový víkend, tedy v neděli 29. března, budeme posouvat ručičky na ciferníku hodin o 60 minut vpřed, ze 2:00 na 3:00. Noc tak bude o hodinu kratší a přestože v neděli nemusí většina z nás do práce a spánek si tedy ve skutečnosti krátit nemusí, už v pondělí se ukáže, jak se naše biorytmy s novou situací vypořádaly. Mnozí ale teď kvůli nouzovému stavu vyhlášenému v boji proti koronaviru pracují z domova, ti si budou moci pracovní režim trochu přizpůsobit. Vědci tvrdí, že vyrovnat se se změnou trvá zhruba týden, a výrazněji to pociťují zvláště děti a starší lidé. Pro senzitivnější jedince tyto posuny času přinášejí značný nekomfort a u někoho dokonce zdravotní obtíže.

Více k problematice střídání letního a zimního času:

Vědci bojují za to, aby nastávající letní čas byl poslední, který zažijeme

Zimní nebo letní čas? Lékaři i vědci se shodují

Na konci měsíce se opět vyspíme o hodinu méně: Přechod na letní čas stále zůstává i v roce 2020

Problematice biorytmu a úlohy přirozeného světla pro něj se u nás výrazně věnuje fyzioložka prof. RNDr. Helena Illnerová, Dr.Sc., bývalá předsedkyně Akademie věd. Podle ní je důležité synchronizovat vnitřní časový systém těla s vnějším dnem, protože "hlavní hodiny máme v hlavě, ale malé hodiny máme v každém orgánu a potřebujeme, aby byly synchronizovány navzájem mezi sebou. Pouze hodiny v hlavě jsou synchronizovány vnějším osvětlení. Synchronizace vede k tomu, že dobře spíme, jsme pozorní a má to co dělat také s dělením buněk, protože buňky se dělí jen v určitou hodinu. Je to celý systém, který se nesmí narušovat," popsala prof. Illnerová.

Zharmonizovat se podle nového režimu musejí i dopravní spoje, které přechodem na letní čas v noci na neděli naberou rázem hodinové zpoždění. Ovlivní to samozřejmě i všechny ty, kteří musejí být v noci v práci.

Uvidíme, kolikrát střídání letního a zimního času ještě zažijeme, protože Evropská unie se rozhodla s touto komplikovanou praxí skončit a zavést jednotný čas. Sice není ještě rozhodnuto, ale zřejmě v roce 2021 v říjnu proběhne poslední přechod na zimní čas, u kterého bychom měli zůstat. Zimní čas je pro naši oblast přirozený a setrvání u něj by i podle názoru odborníků Akademie věd bylo přirozenější a zdravější.

Střídání letního a zimního času bylo na našem území poprvé zavedeno za Rakouska-Uherska, jehož jsme byli součástí, v roce 1916. Znovu zaveden byl letní čas za Protektorátu v roce 1940 jako válečné úsporné opatření a platil bez přerušení dva roky. Každoroční střídání letního a zimního času bylo, také především jako energetické úsporné opatření, znovu zavedeno v roce 1979 a trvá dodnes. V roce 1996 bylo trvání letního času prodlouženo o jeden měsíc, a zimní čas tak začíná až v říjnu.



Více k letnímu času najdete v našem kalendáři zde: https://www.kurzy.cz/kalendar/zmena-casu/