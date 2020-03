Dřevo je nejlevnější za poslední roky. Můžete si ho natěžit sami

Kvůli kůrovci a sérii letošních vichřic se cena palivového dříví dostala na historické minimum. Kubík se prodává i za 300 korun a lesníci jsou tak na výrobních nákladech. Navíc nestíhají dřevo zpracovat, a tak lidem nabízejí, aby si stromy sami natěžili, což vyjde ještě levněji. Sedmdesát let staré smrky proměnil brouk u Jeřiček na Královéhradecku v souše. Lesník je označil barvou a za kubík dříví chce pouhých padesát korun. Nic ale není zadarmo - už cesta do lesa připomíná malé dobrodružství. "Terén je špatný, je mokro," prohlásil zájemce o dřevo Jiří. Jde o velkou dřinu, ale díky ní roční vytápění domu vyjde na dva tisíce korun, což je to sedmkrát levnější než topit plynem. "Mám to v ruce poprvé, když to nakládám, podruhé když to skládám, potřetí když to doma řežu," popsal Jiří. I druhá varianta se vyplatí - lesníci dovezou natěžené dříví domů. Kmeny nemají větve, ale tím to končí. I tady jde ale o práci na mnoho dní. V tomto případě metr krychlový vychází na 350 korun, připočíst ovšem musíte dopravu, která je sto korun na kubík. Cena palivového dříví rok od roku klesá a lesníci jsou na provozních nákladech. Loni vytěžili zhruba 20 milionů kubíků dřeva a takové jsou také odhady pro letošní rok. "Těžba by mohla být 30 až 50 milionů kubíků," uvedl jednatel Lesů Chrudim Zdeněk Odvárka.

Dvě letošní vichřice navíc jen ve státních lesích poničily skoro jeden a půl milionu metrů krychlových dřeva a odbyt zachraňuje Čína, která od nás loni odkoupila milion kubíků. Postup kůrovce by přibrzdil snad jen dostatek srážek. "Do těch pěti let kůrovci měla dojít potrava, tím by kůrovcová kalamita skončila," odhadl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Až se staré dříví vytěží, nového bude pro změnu málo, a jeho cena tak pravděpodobně zase poroste.