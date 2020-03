Soukromé laboratoře testují na koronavirus čtyřikrát levněji. Ministerstvo začíná couvat

Případ ženy, která se nechala na koronavirus otestovat v soukromé laboratoři, vyvolal otázky, kdo vlastně může testování provádět. Ministr zdravotnictví trval na pětici akreditovaných laboratoří, kde test stojí tisíce korun. Jenže test zjevně dokážou dělat i soukromá zařízení - a levněji. "Preventivní testy neexistují, provádí je jen lékař po dohodě s hygieniky," stojí na stránkách ministerstva zdravotnictví. "V současné chvíli se komerčně ty testy nedají koupit," tvrdila i hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Jenže včerejší případ ženy z Prahy 6 odhalil nejspíš díru v systému, nechala se totiž otestovat na vlastní pěst. Infikovanou ženu testovala soukromá laboratoř nedaleko Kladna. "Požadavkem bylo vyšetření na koronavirus Wu-chan. Informovala jsem pacientku, která byla nesmírně kooperativní, byla perfektní, okamžitě to hlásila na SZÚ, já jsem nález hlásila na pražskou hygienu," sdělila vedoucí laboratoře Soňa Peková. Postup se ale nelíbí ministrovi zdravotnictví. Podle něj může vzorky testovat pouze pět akreditovaných laboratoří v zemi tak, aby byly testy průkazné a stát měl nad nimi kontrolu.

"Je nutné udělat mnohem hlubší zásun té tyčinky do nosohltanu tak, aby to bylo prokazatelné. Tyto odběry by měly být prováděny v laboratořích, které mají nějaké posvěcení ze strany Národní referenční laboratoře, a nikoliv v jakékoliv laboratoři soukromé," uvedl Adam Vojtěch na tiskové konferenci. "Není nikde v žádné vyhlášce, že by to nějaká laboratoř nemohla dělat," odporuje Peková.

Stejnou cestou jako žena z Prahy 6 se vydaly i další desítky lidí. Nebyli v rizikové oblasti, a tak je hygienici testovat odmítli. Šli tedy k soukromníkovi. "Buď se odněkud vrátili a chtějí to vědět, jsou v nějaké karanténě, kterou si třeba sami nařídili," doplnila Peková.

Žena z Prahy 6 za test zaplatila přes 1200 korun, podle státu je oficiální cena čtyřikrát vyšší. Prý kvůli dražšímu vybavení laboratoře.