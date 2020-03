Aerolinky Flybe oznámily krach. Důvodem je i koronavirus

Koronavirus má negativní ekonomický dopad na letecké společnosti. Britská letecká společnost Flybe dnes oznámila svůj krach.

S šířícím se koronavirem začaly jednotlivé státy rušit linky do zemí s nejvyšším výskytem nákazy a zároveň lidé ze strachu z nakažení ruší cesty do zahraničí. Tato opatření mají silné ekonomické dopady na letecké společnosti po celém světě a ty musí přecházet na úsporný program. Česko má v současnosti pozastavené lety do Číny a od čtvrtka i ze severní Itálie a Jižní Koreje.

První ze společností, která končí, je britská letecká společnost Flybe. Jedná se o největší regionální aerolinku, která představovala klíčovou část britského leteckého průmyslu. Británie teď bude muset čelit důsledkům ztráty tohoto důležitého článku vnitrostátní dopravy.

Flybe se potýkal s finančními problémy již delší dobu. V polovině ledna společnost zachránila před úpadkem vláda i její akcionáři.

V dopisu, který za společnost Flybe poslal svým zaměstnancům výkonný ředitel Mark Anderson, stojí: "Je mi velmi líto, že s vámi musím sdílet tuto znepokojivou zprávu. I přes vaši tvrdou práci a vynikající výsledky, kterých jsme dosáhli, jsme došli na konec cesty.“ Krach firmy znamená ztrátu zaměstnání pro více jak 2000 lidí.

Flybe uvedlo na svém Twitteru informace pro cestující, kteří měli zakoupenou letenku na jejich lety: „Prosíme, nejezděte na letiště, pokud nemáte zajištěný alternativní let s jinou společností. Naše společnost není schopná zajistit cestujícím náhradní lety.“