Volební superúterý vyhrál Biden. Trumpovi se postaví on, nebo Sanders

e Spojených státech se začíná rýsovat možný protikandidát současného prezidenta Donalda Trumpa. Z takzvaného volebního superúterý vyšel vítězně bývalý viceprezident USA Joe Biden. Slaví i senátor Bernie Sanders, který obsadil první místo ve čtyřech státech včetně hlavní trofeje - Kalifornie. Bývalý viceprezident Spojených států ve vládě Baracka Obamy, 77letý Joe Biden, nebo 78letý senátor Bernie Sanders - s velkou pravděpodobností to bude právě jeden z nich, kdo se postaví Donaldu Trumpovi v boji o Bílý dům. Joe Biden chytil druhý dech a ve volebním superúterý ovládl devět ze 14 států. "Neříká se tomu superúterý jen tak pro nic za nic. Můžeme znovu věřit. Jsme lepší než současný prezident. Pojďme si vzít naši zemi zpátky," prohlásil Biden. Jeho vítězná slova hned dvakrát přerušily protestující, které se na něho vrhly na pódiu. U první rychle zasáhla ochranka, druhou se snažila zpacifikovat sama Bidenova manželka. Slaví i americký senátor Bernie Sanders, který o Bílý dům bojoval už v roce 2016. Nakonec se ale kandidatury vzdal ve prospěch Hillary Clintonové. První místo ukořistil ve čtyřech státech - včetně hlavní trofeje volebního superúterý Kalifornie.

Velkým fiaskem naopak skončilo volební klání pro amerického miliardáře a bývalého starostu New Yorku Michaela Bloomberga i přesto, že za kampaň zaplatil v přepočtu více než 11 miliard korun. Rozhodl se proto odstoupit a podpořit Bidena.

S kým by se v boji o post nejmocnějšího muže Spojených států rád utkal současný prezident USA Donald Trump, není jasné. "Biden jde nějak nahoru, ale nechápu, co se děje s Berniem. Jakoby mu to někdo chtěl zase vyfouknout," uvedl Trump.

Kdo nakonec Trumpa opravdu vyzve k závěrečnému souboji o křeslo šéfa Bílého domu, bude jasné až v létě, kdy se koná demokratický sjezd, který vybere konečného kandidáta.