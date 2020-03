Fed snížil mimořádně sazby. Že by situace byla mnohem horší, než se odhaduje a uvádí?

Americký Fed dnes zcela mimořádně a překvapivě vyslyšel volání po stimulačním zásahu do sazeb a snížil dolarové sazby hned o 50 bodů respektive 0,5%. US trhy v úvodu svého obchodování předvádějí velmi rezervovanou reakci na tento krok.

Vysvětlit to lze v zásadě dvěma způsoby. Jednak je možné, že se trhy lidově řečeno vydováděly už včera a když dostaly, co chtěly, tak už se nikam příliš nehrnou. Jistá forma "korekce po pozitivní zprávě".Druhým vysvětlením je, že trh přijal nečekaný krok

jako negativní signál v tom smyslu, že situace musí být skutečně vážná, když centrální banka koná v takovém rozsahu a ještě navíc s předstihem, protože až doposud příchozí data žádné zásadní problémy neindikovaly a komentáře vesměs vyznívaly v tom smyslu, že škody pro americkou ekonomiku budou spíše jen malé či omezené. Krok

naznačuje spíše opak a to, že centrální bankéři "už vědí" a proto se tak rozhodli.Toto vysvětlení by podporoval také vývoj výnosů US vládních dluhopisů . Jak naznačuje výše zobrazený graf, výnosy dle klesají, což znamená, že roste jejich cena, což znamená, že roste poptávka po nich. Poptávka roste, protože investoři hledají bezpečné uložení svých prostředků jakožto ochranu před případným zhoršením ekonomického vývoje.Navíc, jak poznamenal jeden z komentátorů, snižování sazeb samotný problém

nijak neřeší.Zajímavé je také rozhodnutí Fedu s ohledem na dřívější opakované výzvy prezidenta Trumpa , aby centrální banka konala a to výrazně rychleji, než doposud. Fed až doposud vesměs těmto výzvám odolával a odvolával se na vývoj ekonomických ukazatelů. Ty jsou ale zatím vesměs ještě v klidu a Fed už koná a jde tak Trumpovi "na ruku". Pomyslnou ztrátu "nezávislosti" hlavní centrální banky světa by mohli někteří investoři brát jako silný negativní signál do budoucna.Mimochodem samotný Trump Fed za jeho krok nepochválil a spíše ho opětovně vyplísnil, že to není dostatečné a měl by naopak ještě přidat a dostat se v globálním měřítku opětovně na čelo a udávat směr měnové politiky v globálním měřítku.