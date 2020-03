Mankiw: Tři poznámky k americké ekonomice a volbám

Známý ekonom N. Gregory Mankiw na stránkách The New York Times vypráví o rozhovorech, které měl se svými známými a kolegy o tom, jak si vede americká ekonomika a jak to může ovlivnit výsledky dalších prezidentských voleb. Ekonom pod dojmem těchto rozhovorů píše o třech základních faktech, které se tématu týkají.



Za prvé, americká ekonomika si v této chvíli vede dobře i přesto, že akciové trhy klesají. Současná expanze trvá již 128 měsíců a je nejdelší v historii. Trh práce je silný, pracuje víc než 80 % populace ve věku 25 – 54 let, což je nejvíce od roku 2001. Mzdy jsou podle ekonoma dobré, na což ukazuje vývoj reálné hodinové mzdy ve výrobě. Příjmová nerovnost je vysoká a tento jev sílí již několik desetiletí. Z toho se snaží těžit někteří demokratičtí kandidáti, ale podle Mankiwa dá řada lidí spíš na svou osobní finanční situaci než na porovnávání s boháči.





Za druhé, ekonomika má obvykle značný vliv na výsledky voleb . Mankiw poukazuje na to, že tomuto tématu se intenzivně věnuje například ekonom Ray Fair. Podle něj jsou ekonomický růst inflace dobrým indikátorem toho, jak dopadnou volby . Fair v lednu na základě svého výzkumu tvrdil, že Donald Trump má šanci na to, aby se stal opět prezidentem v USA, ale Mankiw dodává, že takový výsledek není nevyhnutelný. Ekonomika se totiž může ještě zhoršit, nebo se Donald Trump stane v tomto případě výjimkou, podobně jako v mnoha dalších.Za třetí, je těžké určit, jak moc se prezident skutečně podepsal na stavu ekonomiky . Podle výše uvedeného se voliči domnívají, že prezident hospodářství skutečně ovlivňuje znatelným způsobem. Mankiw ovšem tvrdí, že ekonomové jsou v tomto ohledu mnohem skeptičtější. Není například jasné, zda nyní procházíme „Trumpovým boomem“ či zda tento boom začal již za vlády Baracka Obamy. Správná odpověď podle Mankiwa zní: „Z obojího trochu.“„Řada věcí je mimo dosah prezidenta, někteří ekonomové poukazují například na technologické změny jako na hlavního tahouna cyklu. Jíní kladou důraz na iracionální vlny optimismu a pesimismu. Živou připomínkou šoků, které je těžké očekávat a řešit, je současná epidemie koronaviru ,“ míní Mankiw. Podle něj většina ekonomů hodnotí prezidenta podle jeho konkrétních kroků a on sám z tohoto pohledu hodnotí toho současného „přinejlepším smíšeně“.Pozitivně vnímá Mankiw snížení korporátní sazby daně ze zisků z 35 % na 21 %, díky kterému se Spojené státy dostaly „na úroveň Evropy “. Negativní jsou ale „opakované boje s Fedem a obchodními partnery, které je těžké pochopit podobně, jako ignorování rostoucích deficitů a změn klimatu“.Zdroj: NYT