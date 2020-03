Grant (Threadneedle): Trhy ještě zcela nezacenily případnou globální pandemii a následnou US recesi

Podle šéfky divize amerických kapitálových trhů ve společnosti Threadneedle EMEA Nadine Grantové trhy i přes všechnu volatilitu posledních několika dnů zcela nezacenily možnost globální koronavirové pandemie a návazné globální recese.Trh podle ní trh nyní v základní verzi odhadů počítá s nulovým růstem firemních zisků v tomto roce a s pozdějším návratem ziskovosti na úrovni 8% v roce 2021 Podle Grantové vývoj trhů v minulém týdnu ještě nebyl cela panický a pokud by skutečně došlo k dalšímu zhoršování situace kolem koronaviru a jeho reálných ekonomických dopadů, je možné, že trhy mají další prostor pro výprodeje.US akciové trhy minulý týden odepsaly kolem 11-12%, což byl njvětší propad za posledních 12 let. Včera trhy rostly o cca 5%.Nejhoršího představitelný scénář dopadů koronaviru podle Grantové počítá s globální pandemií a recesí v USA. Tento scénář není na trhu vůbec zohledněn. V jeho rámci by mohly firemní zisky poklesnout o cca 13%, což by indikovalo pokles indexů o cca 20% pod stávající úrovně.Grantová uvádí, že případná materializace krizového scénáře a následný propad trhů by byl rozhodně zajímavou možností pro dlouhodobé investory vzhledem k očekávanému oživení, jež by přinesly všemožné záchranné programy a stimulační kroky vlád a centrálních bank, jež se dají v takovém případě očekávat.