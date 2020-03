Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví z důvodu šíření koronaviru ruší lety z Jižní Koreje a severu Itálie

V návaznosti na usnesení Bezpečnostní rady státu z pondělí 2. března vydalo Ministerstvo zdravotnictví tři mimořádná ochranná opatření. Dvě z nich od 5. března ruší přímé mezinárodní lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice na všechna letiště na území České republiky. Třetí opatření zakazuje účast diváků na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Cílem opatření je vytvoření podmínek pro zamezení šíření tohoto onemocnění.

Důvodem rušení letů z Korejské republiky a severní Itálie do České republiky je nepříznivý vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem v těchto zemích. „V Korejské republice a v regionech severní Itálie sledujeme, jak denně exponenciálně roste počet nakažených. V Jižní Koreji se výskyt onemocnění potvrdil už u více než 4 300 pacientů. V Itálii v posledních několika málo dnech vzrostl počet nakažených osob z několika jednotek na nynějších více než 2 000 pacientů. Proto jsme se rozhodli přistoupit ke zrušení letů z těchto oblastí, vyžaduje to situace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ochranné opatření týkající se Korejské republiky platí do odvolání, opatření týkající se severní Itálie po dobu následujících 14 dnů.

Vzhledem k postupnému šíření onemocnění koronaviru v sousedních či blízkých zemích, jako je Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko nebo Chorvatsko, a předpokladu, že právě z těchto zemí by přijely tisíce návštěvníků, což by mohlo způsobit, že se koronavirus začne významně šířit na území ČR, přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví po projednání tohoto opatření na Bezpečnostní radě státu k zákazu účasti diváků na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě. „Tato zpráva mě velice mrzí zejména kvůli všem biatlonovým fanouškům. Zvážili jsme to velice důkladně a je to příliš velké riziko, kterému nechceme tisíce návštěvníků a širokou veřejnost vystavit,“ dodal ministr.