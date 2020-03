US futures naznačují silně růstový úvod obchodování v novém týdnu

Americké akciové futures zatím indikují silně růstový vstup do nového týdne. Aktuálně futures na DJIA indikují růst o více jak 500 bodů tedy na úrovni zhruba 2%. Pozitivní zahájení dne indikují také indexy S&P a NASDAQ US akciové trhy minulý týden propadly o 11-12%, což bylo nejvíce za posledních 12 let.Dnešní oživení přichází navzdory velmi špatným předstihovým makrům z Číny, jež indikují větší zpomalení tamního sektoru výroby než jaké bylo k vidění při poslední krizi v roce 2008.Pozitivní nálada na trzích tak vychází především z technických faktorů a z rostoucího přesvědčení, že dojde ke koordinované akci hlavních centrálních bank světa. Určitý vliv by mohla mít také důrazná výtka šéfa WHO v tom smyslu, že panická reakce kapitálových trhů není příliš na místě jakkoli je koronavirová nákaza závažnou.