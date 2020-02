28.02.2020 Chov a porážky hospodářských zvířat v Pardubickém kraji v roce...

Skot celkem z toho krávy v tom věková kategorie: do 1 roku nad 1 rok a do 2 let nad 2 roky Počet narozených telat Počet narozených telat na 100 krav Počet uhynulých telat do 3 měsíců od narození Úhyn telat z počtu narozených Počet odchovaných telat Počet odchovaných telat na 100 krav Výroba mléka Průměrná roční dojivost 1 krávy Průměrná denní dojivost 1 krávy Prodej mléka Tržnost mléka Výroba jatečného skotu počet hmotnost průměrná živá hmotnost

kusy kusy kusy kusy kusy kusy kusy kusy % kusy kusy tis. litrů litrů litrů tis. litrů % kusy tuny ž. hm. kg

114 444 46 719 35 442 25 841 53 161 47 174 100,7 2 621 5,6 44 553 95,1 287 446 8 270 22,66 277 736 96,6 27 678 14 499 523,8

112 607 46 372 33 925 25 584 53 098 48 248 102,6 2 721 5,6 45 527 96,8 294 347 8 480 23,23 283 513 96,3 29 034 15 320 527,7

111 474 46 006 33 913 25 151 52 410 47 494 101,8 2 395 5,0 45 099 96,6 291 144 8 532 23,37 281 384 96,6 26 323 14 470 549,7

-1 133 -366 -12 -433 -688 -754 -0,8 -326 1) -0,6 -428 -0,2 -3 203 51 0,14 -2 129 1) 0,3 -2 711 -851 22,0