Špeciálny report: Môže koronavirus ukončiť desaťročný býčí trh?

Pre väčšinu akciového trhu bol rok 2019 veľmi silný, napriek všeobecne slabej globálnej ekonomike, pričom tento rok pokračoval v tomto modeli. Napriek zjavnému riziku spôsobenému koronavírusom bol americký technologický index (US 100) vo februári v zisku viac ako 10%. Nálada sa však nedávno zhoršila vďaka šíreniu vírusu za hranicami Číny. Mohlo by to predstavovať zmenu trendu na trhoch? Je možné, že vírus na Wall Street zabije desaťročný býčí trh?

Čínska ekonomika sa takmer zastavila

Zatiaľ čo stále čakáme na tvrdé údaje z Číny, existuje stále viac dôkazov o rozsahu „negatívneho dopadu“, ktorého sme svedkami – a ktorý je obrovský. Zaznamenali sme medziročný pokles aktivít od 30 do 95%. Miera spotreby ropy, čo je najrozšírenejší ukazovateľ obchodnej činnosti, je v súčasnosti takmer o 30% nižšie v porovnaní s priemerom v roku 2019 a o viac ako 35% nižšie v porovnaní s decembrom, keďže rafinérie fungujú pod 50% svojich kapacít. Štatistika týkajúca sa spotrebiteľov je v skutočnosti ešte horšia. Predaj áut v prvej polovici februára bol o 92% nižší v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Predaj smartfónov v januári klesol medziročne o 36,6%. Podľa predbežných údajov je januárový pokles prudší. V období medzi 25. januárom (keď sa zaviedli ochranné opatrenia na širokom základe) a 18. februárom sa železničná a podzemná doprava medziročne zredukovala o 82% a tržby spoločnosti Adidas (ukazujúce na spotrebu značkového oblečenia) medziročne klesli o 85%. Pozrime sa teraz na zmenu donášok jedla. You China, reťazec rýchleho občerstvenia, má zatvorených 30% svojich prevádzok a tržby v otvorených prevádzkach klesajú o 50%. To predstavuje pokles tržieb približne o 65%. Ak to bude trvať jeden mesiac (a nie sme od toho vzdialení), bolo by potrebné odpočítať približne polovicu (približne 4 percentuálne body) za mesiac z anualizovaného HDP. Podľa Global Times, 6% čínskych firiem čelí bankrotu a 60% malých a stredných podnikov má hotovosť na viac ako 2 mesiace a potom nebudú schopné kryť svoje fixné náklady. Ako je teda možné, že v oficiálnych prognózach bude predstavovať hospodársky rast tento rok v Číne viac ako 5% ?! Predpokladalo sa, že vírus sa dostane pod kontrolu a všetko sa odrazí spôsobom v štýle V ...

Prvé odhady ukazujú výrazný pokles hospodárskej aktivity v Číne. Zdroj: XTB Research

Trhy začínajú strácať dôveru v oživenie v tvare V

... to je presne dôvod, prečo aj mierne prepuknutie choroby v Južnej Kórei a Taliansku spôsobuje takú paniku na trhoch. Všetky straty v Číne by sa mohli čiastočne pokryť globálnym dopytom. Ak by sa však tieto čínske obmedzenia zaviedli niekde inde, veľmi rýchlo by sme videli zastavenie globálnej ekonomiky. Keď sa to stalo naposledy (aj keď z iných dôvodov), S&P 500 klesol na 666 bodov. Obavy sú teda opodstatnené - ak Európa a Ázia budú musieť využívať dlhšie trvajúce obmedzenia. Globálna recesia by sa tak mohla stať veľmi realistickým scenárom. Preto sú nové prípady mimo Číny najsledovanejšou štatistikou v súčasnosti. Nárast počtu nových prípadov sa na chvíľu zmiernil, pričom bol do istej miery vysvetlený zvláštnymi situáciami, ako sú nové prípady na výletnej lodi. Počet krajín, ktoré zaznamenali nové prípady stúpol na 7. Počas víkendu sa tento počet viac ako strojnásobil, pričom sa stále zrýchľuje a nové prípady boli v pondelok zaznamenané v 14 krajinách bývalej Číny, pričom v utorok ich už bolo 16.

Pokiaľ sa vírus rozšíri mimo Čínu, trhy môžu klesať vďaka rastúcemu riziku recesie. Zdroj: Worldometers, XTB Research

Pokiaľ tento počet neustále rastie, trhy ho extrapolujú na hospodárske škody. Na webovej stránke Tomtom je zverejnený zaujímavý graf, ktorý ukazuje na výrazný pokles dopravy v Miláne. Trhy sa obávajú, že dlhodobé obmedzenia by mohli viesť k recesii.

Dáta o cestovaní už ukazujú vplyv vírusu v Miláne. Zdroj: Tomtom

Dôležité dáta

Dôkazy, ktoré sme uviedli v prvom odseku, nám ukázali, aký už má negatívny dopad koronavírus na ekonomiku. Tento obraz bude úplnejší, keď sa uverejnia hospodárske správy týkajúce sa období infikovaných vírusom. Cez víkend budú zverejnené prvé PMI dáta z Číny plus obchodné údaje z Kórey. Vzhľadom na obmedzenú dôveru v čínske údaje, by kórejské obchodné správy a správy o PMI mohli byť najlepším ukazovateľom o aktuálnej hospodárskej situácii. Kórejské údaje nebudú odrážať nedávny miestny nárast prípadov vírusu (keďže nákaza vypukla len prednedávnom), ale mali by zachytávať vplyv čínskych problémov.

Niektoré dôležité správy z Číny budú zverejnené tento víkend. Zdroj: XTB Research

Aká hlboká by mohla byť korekcia?

Kľúčovou otázkou je, či smerujeme k úplnej korekcii, alebo iba k štandardnej úprave sentimentu. Pri analýze historických modelov by sme si mohli všimnúť, že S&P 500 často zaznamenal korekcie na úrovni takmer 19%. Znamenalo by to posun späť až na úroveň 2750 bodov. Na druhej strane sa väčšina korekcií od roku 2015 pohybovala v rozmedzí od 250 do 350 bodov. Už sme na tomto minimálnom cieli s možnosťou poklesu k úrovni 3050 bodov. Pretože trh využíva situáciu v Číne ako jeden z možných scenárov situácie aj inde vo svete.



Pri pohľade na graf US 500 vidíme 3 úrovne podpory. Najbližšia z nich sa nachádza na hladine 3070 bodov – lokálne minimum od začiatku decembra a zároveň spodná hranica rastového kanála. Potom je tu úroveň 3030 bodov, ktorú reprezentuje dvojitý vrchol od druhej polovice roku 2019 a potom hladina 2984 bodov - rozsah korekcie na začiatku roku 2018 - 1: 1. Ak by tieto úrovne podpory nezastavili pokles, korekcia by mohla pokračovať až k úrovni 2730 bodov. Zdroj: xStation