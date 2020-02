Pokles na trzích se může přesunout do reálné ekonomiky

"Měli bychom se začít připravovat na černý scénář, ve kterém šíření koronaviru poškodí evropskou ekonomiku. Je proto namístě začít diskutovat o stimulačních opatřeních v měnové a rozpočtové oblasti, abychom v případě zhoršování situace zabránili propadu států s nízkým hospodářským růstem do recese," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Investoři začali vnímat dopady šíření koronaviru zcela vážně. Na základě růstu rizika ohledně budoucího vývoje na světových trzích upravili svá portfolia. Zbavovali se rizikovějších akcií a přesouvali se do bezpečnějších aktiv. Výsledkem bylo silné zakolísání trhů, které se projevilo na všech významných burzách po celém světě.





Klíčové americké indexy S&P 500 a Dow Jones Industrial Average zaznamenaly nejhorší obchodní den za poslední dva roky. Situace si všiml Donald Trump, který na svém Twitteru prohlásil, že koronavirus ve Spojených státech je pod kontrolou a americký akciový trh vypadá z jeho pohledu velmi dobře. Po otevření trhů ve Spojených státech byl vykázán mírný růst.



Obchodování v Evropě je stále ovlivněno šířením koronaviru v Itálii. Akciové indexy klesají ve většině evropských zemí. Výrazné ztráty zaznamenává i pražská burza. Index PX již včera oslabil o 2,81 procenta na 1059 bodů, což byl nejvýraznější denní propad od června 2016. Dnes se pražský index dál propadal a nyní se pohybuje jen těsně nad úrovní 1040 bodů.



V případě, že Evropané začnou propadat panice jako investoři na trzích, může koronavirus začít proměňovat spotřební chování lidí. Strach z nákazy by mohl motivovat k nakupování zásob potravin a léků. To by vedlo ke krátkodobým výpadkům v zásobování menších obchodů a lékáren. Panika kolem koronaviru může v krajním případě dostat některé státy Evropské unie do recese. Nejvíce je ohrožena Itálie, ale v případě rychlého rozšiřování koronaviru mohou být zasaženy i další státy.