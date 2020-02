Nové emisní normy pocítíte už při placení za automobil

Od nového roku platí nová emisní pravidla. Vozidla uváděná na trh po roce 2020 totiž musejí vypouštět v průměru maximálně 95 g CO2 na kilometr. Co to znamená pro automobilky, co pro zákazníky a jak se kvůli normám změní trh?



Český vozový park stále stárne. Průměrné stáří vozu zapsaného v tuzemském registru silničních vozidel se v loňském prvním pololetí navýšilo na téměř 15 let. Česká vláda chce proto rozšířit jednorázové emisní poplatky za převod ojetého automobilu. Ty se dnes vztahují pouze na vozy s emisní normou Euro 0 až Euro 2, které byly zavedeny v roce 2008 a týkaly se vozů v té době starších 10 let.



„Tehdy byl hlavní smysl zpoplatnění převodu starších aut zejména regulační. Cíl byl přitom poměrně jednoduchý – motivujme lidi, aby při nákupu ojetých aut preferovali taková, která ‚nesmrdí‘ a jejichž stáří je do deseti let,“ říká Jiří Grund, předseda Asociace obchodu ojetými automobily.



Za uplynulých jedenáct let doznaly emisní normy značného vývoje. Aby existence dosavadních norem dávala smysl, je nutné, aby se účinnost vztahovala i na další, dnes už opět zastaralé, emisní třídy – tedy Euro 3 a Euro 4. Ty se týkají vozů, které nyní mají 10 a více let.



„Češi si často nemohou dovolit kupovat nová auta, a proto udržují v provozu ta stará. Tlak Evropské komise na snižování emisí aut pokračuje a v každém případě tudíž dojde ke zdražení vozidel jak nových, tak i ojetých,“ uvádí Petr Přikryl, předseda Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů (APPAA).



Na pokuty automobilek doplatí zákazník

Nové normy zahýbou automobilovým trhem a změny samozřejmě nakonec pocítí zákazníci při placení. Pokud totiž automobilové společnosti nedodrží pravidlo, že všechna jejich vyrobená osobní auta smějí vypustit v průměru maximálně 95 g CO2 na kilometr jízdy, čeká je za každý gram navíc pokuta. Právě pokuty pak ve finále zvednou prodejní ceny nových automobilů. Podle časopisu Svět motorů bude za pár let téměř nemožné sehnat nový automobil s cenovkou pod 400 tisíc korun.



Pokuty se přitom budou stanovovat za průměr celé produkce. Snížit je mohou elektromobily, hybridy nebo automobily na CNG. Produkce automobilů s alternativním pohonem je však příliš nízká na to, aby uchránila nynější ceny před zdražením. Průměr automobilkám mohou pomoci snížit také dieselové motory, pro které platí výrazně nižší pokuty. Jednak vypouštějí méně oxidu uhličitého, jednak se na ně díky vyšší hmotnosti motoru vztahují i vyšší limity.



Změny ve firemních autoparcích

Nová pravidla výrazně ovlivní i firemní flotily na operativní leasing. „Očekáváme zvýšení zájmu právě o vozy s alternativním palivem. Česká republika je oproti zbytku Evropy teprve na začátku, co se týká počtu vozidel s alternativním pohonem ve firemních autoparcích. Zatímco v Česku se taková vozidla nacházejí ve čtyřech procentech firemních autoparků, v Evropě je to až dvacet jedna procent. V dalších letech tedy očekáváme nárůst těchto čísel, právě i v souvislosti se zavedením nových emisních pravidel,“ říká Tomáš Kadeřábek, konzultant společnosti Arval.