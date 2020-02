Mamka s taťkou na epické akciové dráze

Malí investoři jsou zpátky, a to ve velkém. Podepsali se na ohromující rally na akciích Applu. Vrhli se na akcie Tesly, které jsou na trojnásobku. A spekulativní jména typu Virgin Galactic přeměnili na jedny z nejobchodovanějších akcií ve Spojených státech. Odkud se toto nadšení bere?

Podle některých názorů za to mohou poplatky, které se u některých makléřských společností snížily prakticky na nulu. Je ale těžké zjistit, co bylo první.

Pravdou ovšem je, že obchodní objemy u internetových a diskontních brokerů vystřelily nahoru. Podle společnosti Sundial Research se průměrné denní příjmy z obchodování od loňského září skoro zdvojnásobily na rekordní maximum.

„Vezměte býčí trh a opepřete ho obchodování s nulovými poplatky. Můžeme očekávat, že to vytvoří zájem mezi drobnými investory. A právě to se stalo,“ řekl Jason Goepfert, prezident Sundial. „Z drobných obchodníků se stali maniaci.“

V brokerské společnosti TD Ameritrade se počet dní s více než jedním milionem obchodů zvýšil během prvního fiskálního čtvrtletí (do 31. prosince) na 38. Za celý minulý fiskální rok to bylo jenom 23 takovýchto "miionových" dní. Do 21. ledna už měsíční objem vyrostl meziročně o 40 %, na v průměru 1,4 milionu obchodů za den.

V makléřské společnosti Charles Schwab pozorovali něco podobného. Průměrný denní příjem z obchodů se tam od snížení poplatků zvýšil o 74 %. Podle Randyho Fredericka z této firmy za tím stojí i rostoucí důvěra v býčí trh. Lidé jsou optimističtí i proto, že býčí trh trvá už tak dlouho, domnívá se také Frederick.

Po celých 11 let, co v USA trvá býčí trh, stáli individuální investoři tak trochu stranou. To už teď ale neplatí. E*Trade, Charles Schwab a TD Ameritrade snížily loni v říjnu poplatky na nulu. A i když důkaz to být úplně nemusí, stoupl index S&P 500 od začátku toho měsíce o 13 % a Nasdaq 100 o 24 %, napsala agentura Bloomberg.

Z rozhovorů s hrstkou klientů vyplývá, že nulové poplatky velmi oceňují. Obchodují ale často velmi konzervativně – indexové fondy a blue-chips. Největší pozornost přitom směřuje k největším hitům. V TD Ameritrade byly letos mezi nejčastěji obchodovanými tituly Apple, Microsoft, Tesla a Virgin Galactic. Akcie obou technologických gigantů se zvedly o 9 %, dvojnásobek zisku na indexu S&P 500. Tesla a společnosti Virgin Galactic pro komerční lety do vesmíru se dařilo ještě lépe.

"Teslu v posledních šesti měsících nakupovalo hodně našich mileniálů,” domnívá se JJ Kinahan, hlavní tržní stratég v TD Ameritrade. “Mladí lidé kupují produkty, které znají, a nebo o kterých se domnívají, že budou časem schopné života, což je asi ještě důležitější,” dodal. “Nebránil bych se tomu tvrdit, že některé z nich, možná Virgin Galactic, mohou být produktem, který bude za 10 let dávat smysl.”

Podle Petera Cechiniho, hlavního analytika globálního trhů ve společnosti Cantor Fitzgerald, může obliba technologických titulů a ztrátových společností vyvolávat vzpomínky na internetové šílenství z konce 90. let minulého století. “Žádný fundamentální důvod to nemá. Základem je dojem – dojem, který stojí na příbězích, které ale nemají hluboké kořeny,” napsal. “Uvidíme, jak dlouho to potrvá.”