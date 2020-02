Pro libru může být klíčová druhá polovina roku

Zatím nejnáročnější období ohledně otázky brexitu je za námi. Ale jen dočasně. Británie sice oficiálně vystoupila z Evropské unie, ale momentálně plyne období, během, kterého by se mělo dospět k obchodní dohodě mezi Bruselem a Londýnem.

Konečná podoba brexitu, která se bude vytvářet v průběhu nejbližšího roku může mít významný vliv na vývoj hodnoty britské libry, která zejména s ohledem na dění kolem odchodu Velké Británie z Evropské unie podléhala výrazné volatilitě.

Minimálně v prvním pololetí roku 2020 by se situace kolem hodnoty britské měny mohla uklidnit a libra by mohla posílit vůči koši měn, stejně jako začátkem ledna, poté co vládnoucí konzervativní strana Borise Johnsona získala v prosincových volbách většinu. Kvůli problémům kolem dosažení obchodní dohody však libra nakonec odepsala dosažený zisk.

V první polovině roku by měna mohla reagovat spíše na ekonomické ukazatele Británie než na možné dění okolo brexitu, či na možné zvraty, které jsou zatím málo pravděpodobné. Na vývoj hodnoty kurzů měn mají do značné míry vliv i úrokové sazby.

Ale s blížícím se koncem roku zřejmě budeme moci sledovat narůstající míru nejistoty. V případě, že k dohodě dojde, mohl by být kurz libry vůči euru víceméně stabilní, ale stále zůstává ve hře i možnost, že jednání mohou ztroskotat a k dohodě nedojde. To by mohlo znamenat další výraznější pokles hodnoty měny vůči euru a americkému dolaru.

Během čtvrtečního obchodního dne se hodnota měnového páru EUR / GBP pohybovala kolem hodnoty 0,8407. Pro ilustraci – ve stejném období před rokem to bylo 0,8686.