Trhy zatím plují na optimistické vlně, neutopil je koronavirus ani neveselá makročísla / BIG Expert: v týdnu od 17. 2. 2020

Když se podíváme, jak si trhy vedou v poslední době, tak v tuhle chvíli je to pěkný pohled - obchodování končí téměř každý den v zelených číslech (a pokud ne, tak to rychle napraví) a drží se na maximálních hodnotách. Vždyť takový Dow Jones poslední rok vlastně jen stoupá, Eurostoxx50 i DAX jsou na tom podobně a za poslední rok se vznesly na nová maxima.

Objevují se ale varovné hlasy, jaký fundament poslední růst vlastně má a zda nebude následovat korekce, nebo dokonce krize. Jestli se vlastně trhy chovají racionálně a správně v situaci, kdy hrozba, jakou koronavirus bezesporu je, už je reálně přítomna a není jen rizikem. Je pravda, že se mnozí analytici už vážně zamýšlí nad tím, jaký dopad bude mít koronavirus na ekonomiku, ztráty počítají společnosti letecké, nebo také firmy, které zavíraly v Asii pobočky. Varovný prst zdvihají společnosti automobilového průmyslu, které jsou mnohdy na výrobě dílů z asijských provozů závislé a ovlivněna je tak kompletace a výroba i v jiných destinacích.

To by mělo na českou ekonomiku bezesporu negativní dopad, protože automobilový průmysl je stěžejní částí našeho průmyslu. Ve spojení s ne zcela zářivými makročísly a nečekaným zvýšením úrokových sazeb a (i zpráv z německé ekonomiky) to nezní moc dobře. Navíc, ještě před koronavirem byla jako hlavní hrozba vnímána obchodní válka mezi USA a Čínou, a když došlo k první fázi dohody, pak Donald Trump hodlal svou pozornost obrátit k EU a pustit se do křížku pro změnu s Evropou, což by české otevřené ekonomice dobře neudělalo.

Experti se přiklánějí spíše k opatrnosti a vidí v měsíčním i půlročním horizontu hodnoty indexů spíše níže, než v současné chvíli, je tedy otázkou, zda nás čeká technická korekce, nebo zda se nejistoty na trhy promítnou výrazněji.