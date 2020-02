Stav globální ekonomiky připomíná čínského civilistu nakaženého koronavirem

Současný rostoucí trh v USA, který započal v březnu 2009, je nejdelším býčím trhem v historii akciových trhů. Rostoucí trend za období 2009-2020 již překonal téměř desetiletý růst z devadesátých let minulého století. Pouze jeden další růstový trend trval déle než sedm let - ten započal po druhé světové válce v roce 1949. Zatímco americké a evropské akciové trhy prorážejí rekordní historické hodnoty zpravidla třikrát do týdne po dobu posledních pěti měsíců, stav globální ekonomiky připomíná spíše čínského civilistu nakaženého koronavirem.

Data posledního kvartálu poukázala na zpomalení dynamiky růstu světového hrubého domácího produktu. Za zmínku stojí data Itálie, Německa, Francie a zejména Japonska. Japonská ekonomika v mezikvartálním anualiz. srovnání propadla o více než 6 %. Evropský akciový trh (DAX30) drží poblíž historických maxim, přičemž německé hospodářství se zastavilo a neroste. V mezikvartálním srovnání naši sousedé unikají recesi už jen o 0,1 %. Američtí investoři v přesvědčení, že trhy budou do listopadových amerických prezidentských voleb nesmrtelné, prorážejí nová historická maxima každých sedmdesát dva hodin. Profit warning společnosti Apple na aktuální čtvrtletí v důsledku epidemie viru akciové trhy úplně s přehledem ignorují a algoritmy každý půl procentní propad okamžitě vrací zpět. Situace na akciích společnosti Tesla asi ani nestojí za komentář. Sám Jim Cramer se nad bitcoinovým růstem Tesly pousmál se slovy, že každý obchodník držící jednu akcii společnosti si nyní musí připadat jako věštec z Omahy. To ale není úplně přesné, protože Buffett má rozum a drží teď i cash. Oporu v USA lze prozatím hledat ve výkonnosti amerických spotřebitelů, neboť i statistika firemních investic se nadále stáčí směrem k jihu. Jak je na tom Čína? Analytický konsenzus očekává, že čínské HDP za první kvartál nového roku poklesne až o 2,5 % díky tamní situaci ohledně virové nákazy. Není se čemu divit, protože např. prodeje osobních automobilů se v Číně v první polovině února meziročně propadly o 92 %.

Pojďme se nyní podívat na několik zajímavých tržních dat, která by Vás rozhodně měla držet ve střehu.

S&P500, USD a Zlato rostou ruku v ruce

Globální finanční ukazatelé a aktiva, která nemají korelovat s akciovým trhem, dělají přesný opak, což znamená jedinou věc, někde je něco špatně. Opravdu špatně. Drahé kovy, americký dolar, defenzivní a cyklické akcie se chytly za ruku a bezprecedentně rostou. Podle vysokoškolských učebnic nekorelovaná aktiva spolu nyní aktivně korelují. Pamatujete tu poučku, že když dolar roste, zlato by mělo klesat? Trh je zmatený a to není zdaleka v pořádku.

Graf: S&P500, USD a Zlato

Zdroj: Investing.com





Inverzní americká výnosová křivka

Koncem měsíce ledna nového roku se americká výnosová křivka opět přetočila do inverzního sklonu. Pozornost se opět upírá na krátkodobé vládní dluhopisy. Úvěry s kratší splatností mají zpravidla nižší výnos. Pokles zájmu o desetileté dluhopisy USA způsobilo značné snížení výnosové křivky. Taková oslabující nebo dokonce inverzní výnosová křivka, kde je krátkodobá sazba vyšší než dlouhodobá, naznačuje, že trh bere v úvahu potenciální ochlazení ekonomiky.

Výnos na desetiletých amerických vládních dluhopisech se v závěru ledna dostal pod tlak a propadl k 1,55 %, čímž se dostal pod výnos tříměsíčních pokladničních poukázek. Analytici i investoři věří, že inverzní výnosová křivka coby předstihový indikátor upozorňuje na blížící se recesi. Od roku 1980 do 20. století byl pokles rozdílu mezi desetiletými a tříměsíčními výnosy následován hospodářskou recesí ve všech třech případech. Stejně jako u desetiletých a dvouletých výnosů.

Graf: Inverzní výnosová křivka (rozdíl mezi 10-letými a 3-měsíčními výnosy)

Zdroj: FRED | St. Louis Fed





Graf: Inverzní výnosová křivka (rozdíl mezi 10-letými a 2-letými výnosy)

Zdroj: FRED | St. Louis Fed

Snížené výhledy FAANG

Skupina technologických akcií, která pomohla americkému akciovému trhu v posledních letech dosáhnout mnohonásobných historických maxim - Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google (Alphabet Inc.), se stala mezi investory neodolatelným lákadlem. Ačkoliv akcie společností jen za minulý rok přidaly v průměru 50 %. S novým rokem se začínají objevovat snížené výhledy. Společnosti Apple, Netflix a Amazon dostaly první downgrady a doporučení na podvážení akcií v portfoliu. Výběr dvouciferných zisků by mohl odstartovat výprodej nejen na technologickém sektoru.

Smart Money a výběr zisků

Smart money investoři se pomalým tempem zbavují svých akcií. Podle „Smart money flow indexu“ společnosti Bloomberg, mnoho předních světových investorů v poslední době systematicky opouští akciový trh. Index dokonce klesl pod úroveň z roku 2000 a 2008. Je to logické vezmeme-li v potaz, že se indexy nacházejí v historicky nejdelším růstovém trendu. Výběr zisků ke konci letošního roku může být velmi silným spouštěčem silných výprodejů.

Fondy a indexové ETF

Časovanou bombu lze spatřit v pasivním investování do indexových ETF. Investiční fondy vyznávající pasivní obchodování nafukují cenu akcií podobným způsobem, jakým zajištěné dluhové obligace (CDO) před deseti lety nafoukly rizikové hypotéky. Této skutečnosti si již všimli i portfolio manažeři, kteří předpověděli krach v roce 2008. Stále více investorů opouští fondy, které si vybírají individuální akciové tituly, a raději kapitál investují do indexových fondů. Díky tomu trh s pasivními fondy za necelých deset let vzrostl na hodnotu více než 3 bil. USD.

HFT a AOS systémy

Čím dál častěji se v souvislostech s propady na trzích hovoří o vysoko-frekvenčním obchodování a algoritmických obchodních systémech, které mnohonásobně urychlují výprodeje. Tento druh obchodování stojí za přibližně 80 % celkového zobchodovaného objemu na akciových trzích v USA. Fenomén mechanického obchodování používá pokročilé matematické modely. Experti věří, že období silných výprodejů, např. během roku 2018, bylo způsobeno právě systémy, které reagují na okamžitá zveřejnění dat, aniž by je správně zanalyzovaly, jak to dělají lidé.

Efekt likvidity a bilance FEDu

Prosincová schůzka americké centrální banky (FED) nepřinesla žádné velké změny, úrokové sazby zůstaly beze změny a Jerome Powell zopakoval svůj názor, že americké hospodářství pracuje podle plánu. Plán redukce bilance americké centrální banky se tedy opět překlopil v její růst. FED pod tlakem celních turbulencí a twitterovým účtem Donalda Trumpa otočil kormidlo a snaží se udržet trhy na historických maximech a americkou ekonomiku v momentu. Opět zdravý růst, že? J Ukazuje se, že extrémně uvolněná měnová politika centrálních bank představuje pro akcie nadále zásadní podporu.

Graf: Bilance FEDu

Zdroj: FRED | St. Louis Fed





Jak se vyvine rok 2020, je nyní opravdu velkým otazníkem. Současná schizofrenní situace bude zřejmě nadále pod vlivem kvantitativního uvolňování a bídných makrodat. Expanzivní steroidová měnová politika pokračuje a totálně přebíjí alarmující data makroekonomického kalendáře.

Držení akciových titulů v portfoliu je v současné době odvážným a rizikovým krokem. Proč se proto nezaměřit na investiční management a strategie, jejichž výkonnost nekoreluje s vývojem akciových trhů?



Z našeho pohledu už akciové tituly do portfolia nepatří a zaměřujeme se na strategie, které nejsou závislé na korelaci s akciovými trhy. A věřte, že to jde. Vždyť je to konec konců jenom finanční matematika v praxi. Matematické modely bez spekulace na vývoj podkladových aktiv absolutně ignorují současnou schizofrenní situaci na trhu.