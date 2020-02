Letecké společnosti spočetly ztráty způsobené koronavirem (21.2.2020)

"Kvůli koronaviru se výrazně snížila poptávka lidí po létání do Asie. Nižší zájem není pouze o pevninskou Čínu, lidé přestávají létat i do Hongkongu, Singapuru a Japonska. Odhadované škody leteckých společností pravděpodobně převýší 160 miliard korun," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Letecké společnosti po celém světě musí kvůli epidemii koronaviru omezovat nebo úplně rušit lety do Asie. Některé z nich již začaly vyčíslovat, o kolik peněz kvůli koronaviru přijdou. Francouzsko-nizozemská letecká společnost Air France-KLM odhadla, že kvůli koronaviru přijde od února do dubna letošního roku až o 200 milionů eur, což činí necelých 5,0 miliardy korun.



Odhad ztrát představila i australská letecká společnost Qantas. Ta předpokládá, že kvůli koronaviru sníží svůj zisk o 150 milionů australských dolarů, což činí v přepočtu více než 2,3 miliardy korun. Generální ředitel Qantas Alan Joyce dokonce uvedl, že společnost sníží počet letů do Asie o 15 procent. Hlavním důvodem je slabá poptávka po létání do Hongkongu, Singapuru a Japonska.





Aktuální situaci můžeme srovnat s rokem 2003, kdy probíhala epidemie SARS. Tehdy se celkové ztráty leteckých společností vyšplhaly do výše kolem 7 miliard dolarů, tedy zhruba 160 miliard korun. Dosud známá data nám naznačují, že škody způsobené koronavirem v letošním roce by mohly ztráty leteckých společností z roku 2003 převýšit.