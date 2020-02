Investoři se při měření dopadů viru obrací k donáškovým službám a smogu nad Hongkongem

S tím, jak v posledních dnech opadá strach z dalšího rychlého šíření epidemie koronaviru, se investoři zaměřují na škody, které nemoc a státní opatření omezující její šíření napáchaly v čínské ekonomice. Krize si vynutila uzavření mnoha továren a odtržení několika měst od okolního světa, dopad opatření tak nutí analytiky výrazně snižovat odhady ekonomického růstu Číny za první čtvrtletí letošního roku. Oficiální data jsou ještě poměrně daleko a jejich věrohodnost pochybná, trhy se tak musí poohlížet po neobvyklých datových řadách, které by mohly dění v druhé největší světové ekonomice co nejvěrněji přiblížit, ať jde o využití údajů aplikací donáškových služeb nebo hustotě smogu zavátého do Hongkongu. Znalost rozsahu škod a především rychlosti zotavení totiž může poskytnout cenný náskok před konkurencí.



Chen Mu, zakladatel pekingské společnosti BigOne, říká, že firma rozšiřuje okruh sledovaných ukazatelů, které poskytuje svým zákazníkům. „Klienti, především institucionální investoři a korporace, se více zajímají o dopad na a rychlost zotavení různých sektorů,“ říka Chen. Podle něj panuje široký konsenzus ohledně zpomalení aktivity, „větší otázkou ale je, jak bude probíhat zotavení“.

Údaje shromážděné firmou BigOne ukazují na pomalý pokrok v opětovném rozbíhání firem. Na začátku února zůstávalo například uzavřeno okolo 83 % z milionu restaurací podnikajících na největší čínské dovážkové službě Meituan-Dianping. K 14. únoru pak bylo uzavřeno 87 % z 5500 poboček čínského rivala Starbucks, společnosti Luckin Coffee.

Čísla rezervace letenek pak naznačují, že aktuální epidemie koronaviru způsobilo největší snížení aktivity v historii, předčí i efekt epidemie Sars nebo teroristické útoky z 11. září, vyplývá z dat dublinské společnosti Eagle Alpha. Letecký průmysl přišel na trasách z, do a uvnitř Číny o 10 milionů prodaných míst.

Podle analytiků se měla ekonomická aktivita vracet k běžným úrovním již minulý týden po konci oslav nového lunárního roku. Alternativní indikátory jako míra dopravních komplikací, spotřeba uhlí nebo transakce na realitním trhu nicméně zůstávají hluboko pod běžnými čísly.

„Všechny indikátory kreslí velmi podobný obrázek ekonomiky, která se během nového roku téměř zastaví, tentokrát se ale od té doby téměř nerozběhla,“ říká Gareth Leather, ekonom pro region Asie ve společnosti Capital Economics.

Investoři se již delší dobu snaží získávat alternativní data o zdraví čínské ekonomiky, k oficiálním, často opožděným, číslům z Pekingu mnoho z nich velkou důvěru nemá. Tato nedůvěra byla znásobena téměř totálním zastavením ekonomických aktivit během snahy čínské vlády zastavit šíření viru.

Min Dai, stratég banky Morgan Stanley pro oblast Asie-Pacifik, říká, že „investory v současnosti pravděpodobně nejčastěji kladenou otázkou“ je, jak měřit míru zotavování čínské výroby. Ze svých kanceláří ve 118. patře výškové budovy v Hongkongu si Min Dai a jeho kolegové všimli výrazně zlepšující se viditelnosti s tím, jak se uzavíraly továrny v pevninské Číně. Po porovnání historických úrovní znečištění vzduchu dospěli analytici Morgan Stanley k závěru, že čínské továrny vyrábějí na 20 až 50 procentech své kapacity.

Tisíce kilometrů daleko ve Filadelfii hledá signály zotavení v záplavě digitálních dat, kterou Čína produkuje, Tracy Chen, portfolio manažerka Brandywine Global Investment Management. Mezi dvaceti nejsledovanějšími indikátory jsou data o provozu na čínském vyhledávači Baidu nebo denní údaje o počtu řidičů řidičů na silnicích od navigační společnosti TomTom. Data, která dostává, nejsou podle ní příliš povzbudivá. „Bude to v prvním čtvrtletí velmi ošklivé, ukazují mi to všechna data,“ říká Tracy Chan.

Zdroj: FT