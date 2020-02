Dallas Fed: US ropný sektor letos sníží své kapitálové výdaje o 10-15%

Podle analytiků amerického Dallas Fedu by pokles prodejních cen ropy na trzích mohl způsobit v letošním roce pokles kapitálových výdajů firem ze sektoru těžby o cca 10-15%. Výsledný pokles produkce by měl způsobit silnější vlnu restrukturalizace celého sektoru. Některé firmy již plány v tomto směru prezentovaly.Očekává se, že produkce ropy v USA v tomto roce poroste v průměru o 700 000 barelů denní produkce.Současně se počítá s obdobným poklesem produkce OPECu a také mimo něj. Globální poptávka by podle IEA letos měla růst o 1 mbd na výsledných 102,2 miliónu barelů denně.Podle Dallas Fedu je pravděpodobné, že čínský koronavirus bude představovat určité riziko pro vývoj globální poptávky. Čína se aktuálně na globální spotřebě podílí cca ze 14% respektive 57% globálního růstu poptávky.Podle IEA by nákaza koronavirem mohla z trhu vymazat v průběhu 1Q cca 400 000 barelů denně s tím, že pokles by mohl být eliminován v dalších čtvrtletích.Podle Dallas Fedu by nižší ceny ropy měly vytvářet příznivé efekty pro US spotřebitele, kterým by mělo v kapsách zbývat více prostředků na jinou spotřebu. Případný pozitivní efekt pro celkový HDP bude ale zřejmě vymazán poklesem celkové produkce energetického sektoru. Změny v cenách energií tak s největší pravděpodobností způsobí pouze redistribuci příjmů mezi jednotlivými sektory.Američtí producenti ropy aktuálně těží cca 13 miliónů barelů ropy denně. Ceny ropy od lednového maxima klesly o cca 21%.