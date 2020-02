Summary: Výsledky HSBC, varování Apple a slabší Vánoce Walmartu

Přestože výsledková sezóna za 4Q19 pozvolna končí, v rukávu ještě zbývá několik korporátních es.

Evropa:

V Evropě dnes přitahuje pozornost především kontinentální bankovní jednička HSBC. Mluvíme-li o pozici evropské bankovní jedničky, mějme současně na paměti, že převážná část bilance je exponována vůči Asii.

Zisk před zdaněním za 4Q19 dosáhl výše 4,3 mld. USD a celkem pohodlně tak předčil tržní očekávání. Pod překvapením jsou podepsané o něco vyšší tržby a nižší rizikové náklady. Proti tomu stojí vyšší provozní náklady. Kapitálová přiměřenost (CET1) dosahuje 14,7 %, což je 50 bps nad tržními odhady. Posun v kapitálové pozici přichází skrze výraznou redukci rizikově vážených aktiv (RWA).

4Q19 ovšem zůstal zcela ve stínu strategického updatu, který trh nepřijal zrovna s nadšením. Největším zklamáním je zamýšlený kapitálový program, který konzervuje kapitálovou pozici po dobu minimálně příštích dvou let. A to i přes plánovanou objemnou redukci RWA (100 mld. USD) převážně v méně rentabilních operacích, které vážou příliš mnoho málo produktivního kapitálu (ROTE jen kolem 2 %).

Trh si v očekávání menší bilance sliboval od HSBC nemalý zpětný odkup akcií. K tomu se ale nedostaneme dřív než v roce 2022. Mezitím hodlá banka fungovat s CET1 poměrem na úrovni cca 15 %, přičemž kapitál uvolněný restrukturalizací bude reinvestován v Asii a privátní bance.

Součástí nové strategie je i plánované propuštění až 35 000 zaměstnanců. Celkově by tak měla banka do roku 2022 snížit roční náklady o 4,5 mld. USD. Restrukturalizace přijde HSBC na 6 mld. USD, dalších 1,2 mld. USD spolknou ztrátové prodeje některých aktiv. Zeštíhlením (RWA) o 100 mld. USD by tak měla banka bezprostředně uvolnit jen 0,7 mld. USD přebytečného kapitálu. Návratnost vlastního kapitálu (ROTE) by se měla v roce 2022 pohybovat v rozmezí 10-12 %, což je lehce nad tržním konsenzem.

Akcie odevzdávají 6 %.

USA:

Ještě než se dostaneme k výsledkům Walmartu, připomeneme dosud nejzávažnější varování o reálných dopadech koronaviru z korporátní sféry. Jen tři týdny poté, co Apple ukázal optimistický výhled pro F2Q20, byl nucený od něj upustit. Důvodem je již zmíněná epidemie, která postihuje jak nabídku, tak poptávku po přístrojích s logem nakousnutého jablka. Akcie Applu klesají o 2 % a táhnou sebou dolů i prakticky celý dodavatelský řetězec.

Oznámení za F4Q20 má již za sebou i globální maloobchodní lídr Walmart. Po sérii silných kvartálů, které se opíraly o online prodeje a rostoucí americkou ekonomiku, přichází o něco slabší vánoční nákupní sezóna. Tržby z obchodů otevřených více než rok rostly meziročně jen o 1,9 %, přičemž trh čekal 2,4 %. Můžou za to slabší týdny před vánocemi. Online prodeje sice vzrostly meziročně o 35 %, ale divizi se zatím nedaří dostat do zisku. Společnost navíc zklamala i výhledem pro FY21, který ke všemu prozatím ani nebere v potaz epidemii koronaviru. Akcie přesto posilují o 1 %.