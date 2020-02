Izolace infikovaných i speciální testy. Wu-chan zavádí velmi přísná opatření

V epicentru epidemie nebezpečného koronaviru začínají platit přísná bezpečnostní opatření. Poté, co země od začátku roku zaznamenala nejmenší počet nově nakažených pacientů, se teď úřady snaží izolovat všechny infikované, kteří by virus mohli dál šířit.

Karanténa pro všechny, kteří přišli do kontaktu s pacienty nakaženými koronavirem, povinnost podrobit se speciálnímu testu a shromáždit všechny, u kterých by se onemocnění mohlo projevit. To jsou pravidla, která začínají nově platit v čínském Wu-chanu.

Během pondělka smrtícím virem Covid-19 onemocnělo jen 1886 lidí, což je nejméně od začátku roku. A tenhle pozitivní vývoj chtějí tamní úřady udržet.

"Obyvatelé nám mohou zaslat informace o svém zdravotním stavu. A pokud ne, přijdeme na kontrolu sami. Dříve jsme průzkum prováděli po telefonu, teď obcházíme domy, abychom zjistili, jakou mají lidé teplotu," vysvětlil komunitní pracovník Li Feng.

Počty pacientů s koronavirem stále rostou v Japonsku. Na výletní lodi Diamond Princess úřady objevily už přes 450 nakažených. Vedle Spojených států se odtamtud své občany nově rozhodla evakuovat také Velká Británie, Austrálie nebo Kanada.