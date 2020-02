Demokrat Bloomberg představil svou vizi sociálního pojištění a navýšení důchodů

Demokratický kandidát na amerického prezidenta Michael Bloomberg o víkendu představil svou vizi sociálního pojištění a navýšení důchodu , které hodlá prosazovat v případě svého zvolení americkým prezidentem. Plán by měl odstranit stálou hrozbu nedostatečných příjmů pro dlouholeté pracující Američany.Podle Bloomberga prezident Trump před svým zvolením sliboval nedotknutelnost sociálního pojištění a nyní přichází s návrhy na jeho faktický pokles.Bloomberg by chtěl takový systém, který by zvýšil výplaty důchodů . V současnosti důchodci v průměru pobírají cca 1 500 USD měsíčně, což představuje cca 33% jejich celkových měsíčních příjmů.Bloomberg hodlá prosazovat také větší podporu ve zdravotní péči a v rámci realitního trhu.