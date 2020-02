Koronavirus: Počet obětí prudce stoupá. Čína spustila největší experiment v zaměstnávání lidí

Za čtyřiadvacet hodin v Číně zemřelo dalších 143 lidí, celkový počet úmrtí koronaviru se tak zvýšil na 1 669. Počet nemocných je téměř sedmdesát tisíc. Zaměstnavatelé po celé zemi se proto rozhodli, že nechají své zaměstnance pracovat z domova. Kanceláře tak zejí prázdnotou, obchody zůstavají zavřené.

Číňané se po oslavách nového roku vrátili zpátky domů a mysleli si, že opět začnou pracovat. Jejich nadřízení je ale kvůli možnému šíření koronaviru raději nechali doma. Až miliony lidí tak každý den pracují ze svých domovů. Podle zahraničních médií se jedná o největší experiment v zemi.

V kancelářích není ani noha a zavřené jsou také obchody. Do zaměstnání chodí jen někteří lidé, kteří pracují ve finančních čtvrtích. Většina Číňanů prý experiment považuje za výhodný a do budoucna by chtěla tato opatření využít dál. Firmy tak plánují rozsáhlé změny, uvedl portál CNN.

A ke změnám došlo také na výletní lodi Diamond Princess kotvící v japonském přístavu Jokohama. Poté, co ji opustilo prvních jedenáct lidí, se k nim přidají další. Spojené státy totiž vyšlou dvě evakuační letadla pro své občany. Přistát by měla v neděli večer tamního času.