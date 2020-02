Sv. Valentýna se letos chystá slavit jen čtvrtina Čechů

Svátek sv. Valentýna v ČR stále nezdomácněl. Letos se ho chystá slavit jen čtvrtina Čechů. Další čtvrtina zatím neví a polovina Čechů oslavy svátku zamilovaných vynechá. Slavit budou Češi nejčastěji v restauraci nebo doma v soukromí. Za dárek plánují utratit v průměru 630 korun, muži se chystají kupovat drahým polovičkám květiny, ženy naopak své muže podarují sladkostmi. Vyplynulo to z tradičního valentýnského výzkumu Equa bank.





K svátku sv. Valentýna se stále stavíme chladně. S jistotou ho chce letos oslavit jen čtvrtina Čechů, každý druhý ho slavit nebude. Nejčastěji proto, že tento svátek považují za příliš komerční a uměle importovaný ze zahraničí. Průzkum ovšem ukázal, že se v oslavách Valentýna přizpůsobujeme tomu, co chce protějšek. Kdyby záleželo jen na nás, svátek by slavil jen každý druhý muž z těch, kteří ho letos slavit budou. Naopak, ženy svátek slaví rády, pokud by to bylo pouze na nich, oslavily by ho tři čtvrtiny žen.





Rozdílné jsou i představy mužů a žen o průběhu večera a samotných oslav. Zatímco muži by nejraději vzali svou partnerku na romantickou večeři (42 %), nebo večer strávili společně v soukromí (23 %) či v ložnici (16 %), ženy dávají přednost večeru v soukromí (35 %) nebo romantickému víkendu v nějakém evropském městě (15 %). Večer v ložnici si například přeje jen 4 % respondentek.





O rezervovanějším vztahu Čechů k valentýnským oslavám svědčí i částka, kterou se chystáme utratit za dárek. V průměru letos utratíme 630 Kč , za večeři v restauraci pak dalších 700 korun . Nejčastějším dárkem pro ženy bude jako obvykle květina, muži dostanou především sladkosti.

„Ačkoliv Češi často neplánují Valentýna slavit, nakonec si to mnohdy rozmyslí. Potvrzují to například naše data. V den sv. Valentýna narostou platby kartou v květinářství až čtyřnásobně,“ uvedl Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje obchodu Equa bank.





Češi jsou romantici i bez Valentýna. Pokud ovšem nedojde na peníze…

I když se může zdát, že Češi při oslavách Valentýna moc romantikou nehýří, v běžném životě překvapí: 8 z 10 Čechů totiž věří na lásku na první pohled a každý čtvrtý ji dokonce prožil. Na lásku na celý život věří dokonce 85 % Čechů a polovina z nich ji v tuto chvíli požívá. Pouhých 5 % Čechů v lásku na celý život nevěří.

V tváři tvář každodenní realitě jsme však poměrně pragmatičtí – podle čtvrtiny Čechů jsou základem dlouhodobě fungujícího vztahu peníze. Pouze 14 % tvrdí, že peníze vztahu nehrají žádnou roli, přesto přiznávají, že jim vadí zbytečné hýření partnera/partnerky. 30 % Čechů si myslí, že je dobré mít tajné úspory. Častěji takto uvažují ženy než muži.

Peníze jsou také, hned po výchově dětí, druhou nejčastější příčinou hádek. Hádky ke vztahu ale patří, pouze každý 10. Čech tvrdí, že se nikdy nehádá. A ačkoliv si hádky zrovna neužíváme, baví nás usmiřování (24 %).