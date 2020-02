Jak investovat v roce 2020?

Chytře a brzy. Diverzifikovat portfolio svých investic a vsadit na rozumnou kombinaci rizika a stability. Rada je to jednoduchá, ale která možnost je nejlepší? “Nenechte své peníze jen tak ležet, zhodnoťte je, ale investujte s citem,” radí Vít Endler, CEO investiční platformy finGOOD.

Kolik peněz mám investovat?

Nejprve je potřeba určit, kolik prostředků mám vlastně k dispozici po odečtení běžných provozních nákladů, případného pravidelného spoření a nutné rezervy pro nepředvídané výdaje (oprava auta, nová pračka apod.). Jednoduchá poučka finanční gramotnosti říká, že by to mělo být minimálně šest, ideálně dvanáct měsíčních příjmů. Ať už jste je dali do matrace nebo do banky na spořící účet, určitě je mějte. Zbytek navíc jsou “volné” peníze, tedy jsou k dispozici pro investice. Rozumný investor neukrajuje z rodinného rozpočtu, ani si nepůjčuje. Strategie tzv. investice na páku, které lze využít při výjimečné investiční příležitosti, teď ponechme stranou. Investuji prostě to, co je moje. Lze zhodnotit menší i větší částky, rozmanitých možností je dostatek.

Platforma finGOOD je zaměřená na crowdfundingové financování zavedených českých firem, často v rodinném vlastnictví, a většina jejích investorů vkládá částky do 100 000 Kč, pětina pak investuje méně než 30 000 Kč.

Mám počkat na příznivější podmínky na finančním trhu?

“Pokud zrovna venku za okny neřádí finanční krize, která strhává banky do propastí, investory do paniky a z naspořených peněz dělá bezcenné papírky, nejlepší okamžik byl před dvěma lety, druhý včera, ale když začnete dnes, taky dobře,“ usmívá se Vít Endler. Záleží, do čeho se chystáte investovat. Asi nikdo nebude chtít dát své peníze do akcií, jejichž hodnota už dva měsíce padá. Nejdůležitější položkou při rozhodování jsou vždy informace. Sledujte tři nebo čtyři spolehlivé a ověřené zdroje zpráv a podle nich vybírejte, kam své peníze dáte.

Na platformě finGOOD informace proudí rychle a otevřeně. Investoři se při rozhodování mohou spolehnout nejen na doporučení odborníků z finGOOD, ale mohou se dotazovat také přímo majitelů firem, které se ucházejí o finanční podporu. Užitečnou a velmi oblíbenou možností, jak se o firmách dozvědět víc, jsou videa, v nichž finGOOD zpovídá někoho z vedení podniku. Je to skvělá příležitost, jak poznat člověka, který firmu vybudoval nebo ji momentálně řídí, a dozvědět se víc třeba i o firemní kultuře, procesech nebo nadcházejících plánech.

Je investice na finGOOD bezpečná?

“Riziko rozhodně nepodceňujeme, ale pracujeme s ním jinak než banky. Firmy, kterým dáváme příležitost k růstu prostřednictvím investic našich klientů, pečlivě prověřujeme, zajímáme se nejen o jejich hospodářské výsledky, ale i o možnosti rozvoje,“ odhaluje Endler, jak probíhá analýza a kontrola podniků, než je nabídne pro investici.

Jedním z kritérií, která rozhodují o tom, zda finGOOD firmu přizve, aby se ucházela o crowdfundingové financování, je historie podniku. Osobní podnikatelský příběh majitele nebo vývoj firmy ukazují velmi přesně, jak je firma řízena, kam směřuje a jaký má potenciál. “Neinvestujeme do startupů, pro nás je důležitá osobní angažovanost managementu nebo majitelů, vidíme jejich úspěchy a známe i potenciální rizika. Dokážeme odhadnout, jak se budou umět vypořádat s případnou krizí v budoucnu, protože už to v minulosti dokázali,” vysvětluje Endler.

Kdy dostanu své peníze?

Investice na finGOOD jsou zpravidla na dva až čtyři, nejčastěji pak na tři roky. Příjemnou výhodou pro investory finGOOD jsou splátky, které dorazí na účet každý měsíc. Podobně jako například u hypoték jsou nejprve větší částí splátky úroky, pak převládne jistina. Investor dostane celý výnos, na nějž se jako na kapitálový vztahuje 15% daň.

“Na finGOOD fandíme budování pasivních příjmů a finanční nezávislosti. Podnikatele obdivujeme, táhnou českou ekonomiku nahoru navzdory mohutné administrativní zátěži (nejen) ze strany státu, jsou stabilní a nezbytnou částí společnosti, dávají lidem práci. Bez nich by tady nebylo nic,” objasňuje Endler motivaci platformy finGOOD vybírat k investicím právě české rodinné firmy s tradicí. “Investoři jsou našimi partnery, těší nás, že přispívají k rozvoji českého podnikání a jdou cestou k finanční nezávislosti jednotlivců,” shrnuje Endler filozofii crowdfundingu tak, jak ji chápe finGOOD.