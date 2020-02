Slovensko: Zrušit dálniční známky pro osobní auta?

Předseda Národní rady SR a Slovenské národní strany Andrej Danko přišel na Slovensku s návrhem, aby byly zrušeny dálniční známky pro automobily do 3,5 tuny. A to do té doby, než budou dostavěny dálnice na území Slovenska. Víc neupřesnil

A reakce slovenských expertů? Generální ředitel Výzkumného ústavu dopravního Lubomír Palčák to označil za nelogický a zlý nápad a naopak poukázal na to, že stát selhal, protože stále není hotova dálniční síť od západu na východ a ze severu na jih.

Ředitel Institutu hospodářské politiky František Palka to komentoval slovy: „Z věcného hlediska je to nesmysl, protože majitelé aut s hmotností do 3,5 tuny už roční dálniční známky mají…“

Do třetice analytik institutu Ineko Ján Kovalčík: „V mnohem horším stavu jsou silnice I. třídy - až 40 % je v nevyhovujícím stavu. Za ně dálniční známky neplatíme…“ Motoristé za ně platí spotřební daní za pohonné hmoty. Má se tedy snížit i ona?

Krátce – před volbami se sliby slibují a voliči se radují…