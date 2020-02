Řecký dluh jde na dračku, i když je prašivý

Řecké dluhopisové výnosy vůbec poprvé sestoupily pod 1 %. Padla tak hranice, která během finanční krize před 10 lety vypadala jako fata morgana. To se výnosy dostaly na skoro 45 % ve strachu, že země vypadne z eurozóny.



Investory teď neodrazuje ani skutečnost, že obligace se pořád považují za prašivé. Lákavější je fakt, že řecké papíry jsou na trhu se státním dluhem jedněmi z mála, kde si lze pořád sáhnout na kladné výnosy.



„EU je na příštích osm až devět let více méně vytáhla z nesnází a teď mají v podstatě dobře fungující vládu,“ uvedl podle Bloombergu Jens Peter Sorensen, hlavní analytik společnosti Danske Bank. „Je to hon na výnosy,“ podotkl také.



Řecké státní dluhopisy s 10letou splatností sestoupily v Londýně dnes dopoledne na 0,98 %. Srovnatelný italský dluh byl na 0,94 %. Většina dluhu zemí eurozóny nesla záporný výnos.



Řecká ekonomika vykazuje známky návratu do normálního stavu. Loňský hospodářský růst by mohl zahnízdit kolem 2 %, což může pomoci redukovat dluhovou nálož Řecka na zhruba 185 % HDP.



ECB ale rámci svého programu řecké dluhopisy nadále nakupovat nemůže, i když její prezidentka Lagardeová vyjádřila přesvědčení, že se tak v určité chvíli stane. Chybí jim k tomu totiž investiční rating od některé z hlavních ratingových společností.



Fitch Ratings v lednu zvedla řecký rating na stupeň BB s pozitivním výhledem, což jsou jen dvě úrovně pod investičním pásmem. S&P Global Ratings řecké ratingy reviduje 24. dubna. Řecko má u ní rating na BB-, čili tři kroky od zdravého území, ale s pozitivním výhledem. Moody's Investors Service má hodnocení o jeden krok nižší.

Řecké dluhové cenné papíry dosáhly jiného milníku už loni. Tříleté papíry začaly loni v říjnu nést záporné výnosy, což znamená, že investoři kdysi málem zkrachovalé zemi platili za to, že jí půjčí svoje peníze. Pro Řecko, které během dluhové krize přišlo o přístup na trhy s dluhem a bylo donuceno restrukturalizovat závazky, to znamenalo velkou změnu.

Zdroj: Bloomberg